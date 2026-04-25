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Hindi Newsक्रिकेटमौत का रोज सामना करता था CSK का ये स्टार खिलाड़ी, बीच सड़क पर बंदूक तान किसने दी जान से मारने की धमकी?

मौत का रोज सामना करता था CSK का ये स्टार खिलाड़ी, बीच सड़क पर बंदूक तान किसने दी जान से मारने की धमकी?

Akeal Hosein Story: पोर्ट ऑफ स्पेन के पास लैवेंटिल नाम की एक जगह है, जहां एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ बाहर टहल रहा था. तभी उस बच्चे की कमीज पर लाल बत्ती दिखाई दी. उन्होंने कुछ मिनट तक उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की. फिर उन्हें समझ आया कि यह क्या है, तो वे वहां से भाग गए. ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलने वाले अकील हुसैन हैं और उनकी कमीज पर लाल बत्ती एक बंदूक की लेजर लाइट थी.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 25, 2026, 04:00 PM IST
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Akeal Hosein Inspirational Story (Photo- AI Representative Image/IPLT20.COM)
Akeal Hosein Inspirational Story (Photo- AI Representative Image/IPLT20.COM)

Akeal Hosein Story: पोर्ट ऑफ स्पेन के पास लैवेंटिल नाम की एक जगह है, जहां एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ बाहर टहल रहा था. तभी उस बच्चे की कमीज पर लाल बत्ती दिखाई दी. उन्होंने कुछ मिनट तक उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की. फिर उन्हें समझ आया कि यह क्या है, तो वे वहां से भाग गए. ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलने वाले अकील हुसैन हैं और उनकी कमीज पर लाल बत्ती एक बंदूक की लेजर लाइट  थी, जिसका निशाना उस दिन अकील हुसैन बन सकते थे. वेस्टइंडीज के उभरते हुए ऑलराउंडर की कहानी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है. अकील हुसैन का बचपन ऐसे माहौल में बीता जहां अपराध और गैंगस्टर संस्कृति आम थी, लेकिन उन्होंने इस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए क्रिकेट को अपना हथियार बनाया. यह फैसला ही उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ.

मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में छा गए अकील हुसैन

आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए अकील हुसैन ने मुंबई इंडियंस को शर्मसार कर दिया. एमआई को 103 रनों से रौंदने में बाएं हाथ के स्पिनर का अहम किरदार रहा. उन्होंने अपनी फिरकी के आगे मुंबई के गेंदबाजों को नाचने पर मजबूर कर दिया. अकील ने अपने 4 ओवर में महज 17 रन देकर 4 विकेट चटकाए. इस शानदार प्रदर्शन के बाद अकील हुसैन रातों-रात स्टार बन गए. हालांकि, क्रिकेट के मैदान पर सितारा बनने से पहले उन्होंने जो संघर्ष किया है, उसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे.

गैंगस्टर वाली गली से निकला जांबाज क्रिकेटर

लैवेंटिल नाम का एक कसवा त्रिनिदाद की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन के पूर्वी भाग में है. यहां हर 100-200 मीटर पर अलग-अलग गैंग्स का राज है. जहां सुबह की शुरुआत गोलियों की आवाज से होती है और सूरज किसी की मौत के साथ ढलता है. इसी खतरनाक जगह पर अकील हुसैन का बचपन गुजरा है. वो किसी भी कीमत पर अपने परिवार को इस जगह से निकालना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने क्रिकेट का रास्ता चुना. स्कूल क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन कर अकील ने एक स्कूल के प्रिंसिपल को प्रभावित किया. प्रिंसिपल ने कहा कि आप हमारे स्कूल में पढ़ना और खेलना चाहोगे? ये वही स्कूल था जहां के सबसे प्रसिद्ध क्रिकेटर ब्रायन लारा निकले थे. धीरे-धीरे अकील हुसैन को भी वहां के लोग ब्रायन लारा के नाम से बुलाने लगे.

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किसने ने जान से मारने की धमकी?

जब जूनियर क्रिकेट में अकील हुसैन लोकप्रिय हो रहे थे तब बीच सड़क पर एक गुंडे ने उनसे कहा कि आज के बाद यहां दिखाई दिए तो गोली से उड़ा दूंगा. उससे भी बड़ा गैंगस्टर वहां आया और कहा कि अगर लारा (अकील हुसैन) को कुछ हुआ तो तुझे जान से मार दूंगा. 16 साल की उम्र में अकील ने क्वीन्स पार्क क्रिकेट क्लब के लिए डेब्यू किया, जहां उनकी मुलाकात वेस्टइंडीज के दो सुपरस्टार सुनील नरेन और किरोन पोलार्ड से हुई और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा.

नरेन-पोलार्ड की मदद से आगे बढ़े अकील हुसैन 

अकील हुसैन के पास पोर्ट ऑफ स्पेन में रहने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन वहां सुनील नरेन का अपना मकान था. दिग्गज स्पिनर ने युवा खिलाड़ी को अपने घर में रहने की इजाजत दी. किरोन पोलार्ड ने अपने जान पहचान से अकील को एक पार्ट टाइम जॉब लगवा दी ताकि वो कुछ पैसे कमा सके. आखिरकार 2012 में अकील हुसैन ने वेस्टइंडीज के लिए अंडर-19 वर्ल्ड कप में डेब्यू किया. घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन के बावजूद उन्हें वेस्टइंडीज की टीम में जगह नहीं मिल रही थी. 2021 में कई सीनियर खिलाड़ियों ने सुरक्षा का हवाला देते हुए बांग्लादेश दौरे से इनकार किया और तब जाकर अकील हुसैन को इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिला.

यह भी पढ़ें: 'विराट का कैच छोड़कर गुजरात ने अपने ही पैरों पर मारी कुल्हाड़ी', गावस्कर ने शुभमन की टीम को जमकर लताड़ा

 

 

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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