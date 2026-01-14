अचानक हुई थी टीम में एंट्री... प्लेइंग 11 में जगह नहीं, बदोनी की जगह इस खिलाड़ी को मिला मौका

Ind vs Nz: भारत और न्यूजीलैंड के बीच राजकोट में दूसरा वनडे मुकाबला खेला जा रहा है. न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को गेंदबाजी का न्योता दिया है. दूसरे वनडे मुकाबले में एक बार फिर सभी की नजरें विराट कोहली और रोहित शर्मा पर होंगी. साथ ही टीम इंडिया आज का मुकाबला जीतकर 2-0 से अजेय बढ़त लेने के फिराक में होगी दोनों ही बल्लेबाजों के पास कई सारे रिकॉर्ड स्थापित करने का मौका है. दूसरे मुकाबले से पहले प्रैक्टिस सेशन के दौरान वाशिंगटन सुंदर के इंजर्ड होने के कारण टीम में आयुष बदोनी की सरप्राइज एंट्री हुई थी. उनकी अचानक भारतीय टीम में एंट्री ने सभी के होश उड़ा दिए थे. हालांकि, गौर करने वाली बात ये है कि उन्हें प्लेइंग 11 में नहीं रखा गया है बल्कि, उनकी जगह इस ऑलराउंडर की टीम में जगह दी गई है.

बदोनी की जगह रेड्डी को जगह

बता दें कि दूसरे मुकाबले से पहले प्रैक्टिस शेसन के दौरान ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को चोट लग गई थी. उनकी जगह टीम में आयुष बदोनी को रखा गया था.सेलेक्टर्स के इस फैसले ने सभी को हैरान कर दिया था. बदोनी के टीम में आने के बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर अचानक बदोनी क्यों. उनकी सरप्राइज एंट्री के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि वह दूसरा वनडे मुकाबला खेलेंगे. हालांकि, उनकी जगह दूसरे वनडे के लिए नितिश कुमार रेड्डी को मौका दिया गया है. बदोनी को इस मुकाबले में बेंच पर बैठना पड़ेगा.

Roko पर सभी की नजरें

भारतीय प्रशंसक एक बार फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली से बड़ी पारी की उम्मीद कर रहे हैं. रोहित और विराट ने बीते कुछ वनडे मैचों में लगातार शानदार परफॉर्मेंस किया है. विराट जहां पिछले मैच में अपने 54वें वनडे शतक से चूग गए थे. ऐसे में इस बार वह कसर को मिटाने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे. देखना दिलचस्प होगा कि कोहला आज के मैच में कैसा प्रदर्शन करते हैं. वहीं, टीम इंडिया के हिटमैन से भी आज फैंस को काफी उम्मीदें हैं. उनका बल्ला पिछले 2-3 मुकाबलों से शांत रहा है. ऐसे में रोहित भी आज अपने बल्ले से दमदार प्रदर्शन कर वापसी करने के फिराक में होंगे.

दूसरे ODI में इंडिया की प्लेइंग 11

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.