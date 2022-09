Inzamam UL Haq On Harbhajan Singh: भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 के मैच में हार का सामना करना पड़ा है. इसके बाद दोनों तरफ के पूर्व खिलाड़ियों के बयान चर्चा में हैं. अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी इंजमाम उल हक (Inzamam UL Haq) ने बड़ा दावा किया है

Inzamam UL Haq ने किया बड़ा दावा

ट्विटर पर पाकिस्तान अनटोल्ड नाम के एक चैनल पर इंजमाम उल हक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मगरीब की नमाज अदा करने के लिए सभी खिलाड़ी जाया करते थे. इसमें भारतीय खिलाड़ी इरफान पठान, मोहम्मद कैफ और जहीर खान भी उनके साथ नमाज अदा करने जाया करने जाया करते थे और वहां पर बैठकर मौलाना की बातें सुनते थे. इसमें कई गैर मुस्लिम खिलाड़ी भी होते थे. इसमें हरभजन सिंह भी शामिल थे.

Harbhajan neither denied these claims nor criticised Inzamam ever for this.pic.twitter.com/TlpEndnU6n

