VIDEO: जब विराट कोहली ने उड़ाया मजाक, तो पानी-पानी हो गए खलील अहमद

नई दिल्ली: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने शनिवार को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए आईपीएल (IPL) के अपने आखिरी मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को चार विकेट से हरा दिया. इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की तरफ से दिए गए 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बेंगलुरु टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) 16 रन बनाकर आउट हो गए. खलील अहमद की गेंद पर बल्लेबाज कोहली विकेटकीपर रिद्धिमान साहा को कैच दे बैठे. खलील इस सलामी बल्लेबाज को पवेलियन वापस लौटाने की खुशी में अनोखे अंदाज में जश्न मनाते दिखे. हालांकि, मैच के बाद कोहली भी खलील का मजाक उड़ाते नजर आए.

बेंगलुरु बनाम हैदराबाद मुकाबले के बाद विराट कोहली गेंदबाज खलील के ट्रेडमार्क स्टाइल की नकल उतारते हुए ठहाके मारकर हंसते हुए दिखाई दिए. इसके साथ ही बेंगलुरु टीम के दूसरे खिलाड़ी पर अपनी हंसी नहीं रोक सके. यह देख खलील भी शर्म से पानी-पानी हो गए. सोशल मीडिया पर अब यह वीडियो वायरल हो रहा है.

Virat Kohli is such an amazing guy. Here he mocks Khaleel’s celebration after Khaleel dismissed him. Always happy when youngsters do well. Can remember the way he rejoiced Karun Nair’s success. pic.twitter.com/y1OtzdqbNR

— The Goan Patiala (@TheGoanPatiala) May 4, 2019