IPL 2020: केदार जाधव ने इशारों इशारों में सुरेश रैना पर साधा निशाना, जानिए क्या कहा

नई दिल्‍ली: चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार बल्लेबाज सुरेश रैना (Suresh Raina) ने आईपीएल 2020 (IPL 2020) से निजी कारणों की वजह से नाम वापस ले लिया था. सीएसके ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी, लेकिन रैना के भारत लौटने की वजह साफ नहीं हुई थी. जिसके बाद होटल के कमरे को लेकर एमएस धोनी (MS Dhoni) और सुरेश रैना के बीच विवाद और कोरोना से डर कर गए है रैना, ऐसे कई कियास लगाए जा रहे थे. बाद में रैना ने चुपी तोड़कर बयान दिया था कि वो निजी कारणों से वापस लौटे हैं.

यह भी पढ़ें- IPL 2020: KXIP की अगुआई करने वाले केएल राहुल ने कोहली और धोनी से सीखे कप्तानी के गुर

इन सब के बीच अब टीम के सीनियर खिलाड़ी केदार जाधव (Kedar Jadhav) ने रैना पर निशाना साधा है. जाधव ने सोशल मीडियो पर एक पोस्ट डाला है और उसमें वह रैना पर तंज कस रहे है, हालांकि उन्‍होंने सीधे रैना का नाम तो नहीं लिया पर उनकी पोस्ट के कैप्शन से यह साफ होता है. पोस्ट में जाधव वर्कआउट करते नज़र आ रहे है और उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि, ‘कि उत्‍क‍ृष्‍टता के पथ पर, आपको वहां से जाने के लिए एक हजार बहाने मिल सकते हैं, मगर सिर्फ एक कारण वहां ठहरने का है, ये आपको चुनना है.’

On the path of excellence - you find 1000 excuses to let go, but only 1 reason to hold on.

The choice is YOURS ! pic.twitter.com/PLx4iyem0A

— IamKedar (@JadhavKedar) August 29, 2020