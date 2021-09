IPL 2021: इस साल विराट की RCB जीतेगी अपनी पहली IPL ट्रॉफी! खतरनाक फॉर्म में है सबसे बड़ा मैच विनर

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के दूसरे हाफ की उलटी गिनती अब शुरू हो चुकी हैं. इस साल भारत में शुरू हुए इस बड़े टूर्नामेंट को कोरोना वायरस के चलते बीच में ही रोकना पड़ा, लेकिन अब ये 19 सितंबर से एकबार फिर से यूएई की धरती पर खेला जाएगा. इसी बीच विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है.

आईपीएल के शुरू होने से ठीक पहले आरसीबी की सबसे बड़ी उम्मीद माने जाने वाले दिग्गज खिलाड़ी एबी डिविलियर्स खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे हैं. एबी डिविलियर्स आईपीएल की तैयारियों के लिए पहले ही यूएई पहुंच चुके हैं. आरसीबी ने अपने सोशल मीडिया पर डिविलियर्स का एक वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो में डिविलियर्स खतरनाक फॉर्म में दिख रहे हैं.

Bold Diaries: AB starts net sessions

The cameras were on Mr.360 as he resumed practice ahead of #IPL2021. AB spoke to us about his first hit, reuniting with RCB, & how he visualizes the match situations in his mind, on @myntra presents Bold Diaries.#PlayBold #WeAreChallengers pic.twitter.com/jhd23zv99q

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) September 13, 2021