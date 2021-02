IPL Auction 2021: क्रिकेट फैंस ने ट्विटर पर की मांग, 'Mumbai Indians लगाए Arjun Tendulkar पर बोली'

नई दिल्ली: आईपीएल 2021 की नीलामी (IPL Auction 2021) के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए 292 खिलाड़ियों में सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के बेटे अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) का भी नाम शामिल है.

मुंबई टीम ने फैंस से मांगी राय

मुंबई फ्रेंचाइजी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए फैंस से पूछा कि किन खिलाड़ियों को आईपीएल 2021 (IPL 2021) के लिए मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) टीम में देखना चाहते हैं, ज्यादातर लोगों ने ऑलराउंडर (Arjun Tendulkar) का नाम लिया.

days to go! slots to fill! Paltan, who would you like to see in the Blue & Gold?#OneFamily #MumbaiIndians #IPLAuction pic.twitter.com/A0iwTvFCLc — Mumbai Indians (@mipaltan) February 11, 2021

18 फरवरी को आईपीएल नीलामी

आईपीएल 2021 के लिए नीलामी (IPL Auction 2021) 18 फरवरी को चेन्नई (Chennai) में होगी. क्रिकेट फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि अजुर्न को मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) टीम ही खरीदे. आइए देखते हैं ट्विटर पर लोगों ने सचिन के बेटे के लिए किस तरह से बैटिंग की है.

To be honest Arjun's a guaranteed buy

My choices are-Jhye,Jameison,Bhaji,Mujeeb,Shakib,Cameron greeen — Manreet Aujla (@AujlA_8764) February 11, 2021

Dan Christian , Paul Stirling and Arjun Tendulkar pic.twitter.com/Mqe3zLixZv — IPL days (@IPLdays) February 11, 2021

Mitch

Chris Morris

(Arjun bhai to apne team mai hi aenge) — Parvati Patil (@Parv7_) February 11, 2021