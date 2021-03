IPL 2021: Virat Kohli के गुस्से पर आया MS Dhoni का कमेंट, जानें पूर्व कप्तान ने क्या कहा

नई दिल्ली: क्रिकेट जगत के सबसे बेहतरीन कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) आज कल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन के लिए चेन्नई में ट्रेनिंग कर रहे हैं. लेकिन इस समय धोनी अपने नए अवतारों के चलते काफी चर्चा में हैं. धोनी हाल ही में एक वीडियो में मुंडे हुए सिर के साथ दिखे थे, लेकिन अब वे एक कैम्प ट्रेनर के तौर पर दूसरे वीडियो में नजर आ रहे हैं. धोनी ने पिछले वीडियो में रोहित शर्मा को 'लालची' कहा था, लेकिन इस बार उन्होंने भारत के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के गुस्से की जमकर तारीफ की है.

धोनी (MS Dhoni) ने अपने पिछले वीडियो में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को लालची कहा था. दरअसल धोनी इस वीडियो में रोहित शर्मा की एक कहानी कुछ बच्चों को सुना रहे थे. इसमें धोनी ने कहा, 'ये हिटमैन रोहित की कहानी है. एक बार शेर के मुंह खून लग गया. पांच बार जीतने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा है. आईपीएल का नया मंत्र है, अगर लालच से जीतने की भूख बढ़ती है, तो लालच कूल है.'

अपने दूसरे वीडियो में धोनी ने आरसीबी के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) को गुस्सैल कहा है. वो इस वीडियो में कुछ बच्चों को विराट की कहानी सुनाते हैं. धोनी सबसे पूछते हैं कि विवेक कहां हैं? इस पर एक बच्चा कहता है कि सर विवेक मिल नहीं रहा, सुबह बहुत गुस्से में था. सर विवेक अक्सर क्रोध में खो जाता है. इस बात पर सभी बच्चे हंसने लग जाते हैं. इसके बाद धोनी बच्चों को एक कहानी सुनाते हैं. धोनी ने कहा, 'कहानी है एक विराट खिलाड़ी की. जिसने गुस्से से बड़ी-बड़ी टीम को अच्छे से धोया और किंग का खिताब पाया. क्रोध में खोकर कोई जीत को पा ले तो क्रोध बुरा नहीं.'

The new Indian spirit that innovates, redefines & achieves greatness is what #VIVOIPL is about!

Whose mantra will bring success this time?

Join us in celebrating #IndiaKaApnaMantra

LIVE from Apr 9@Vivo_India, @StarSportsIndia & @DisneyPlusHS pic.twitter.com/Ii01eRXoX1

— IndianPremierLeague (@IPL) March 14, 2021