IPL: Rishabh Pant को मिली Delhi Capitals की कप्तानी, स्मिथ-रहाणे और अश्विन को किया गया ट्रोल

नई दिल्ली: टीम इंडिया के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को IPL टीम दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने अपना कप्तान बनाया है. दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के नियमित कप्तान श्रेयर अय्यर IPL 2021 से बाहर हो गए हैं, जिसके बाद ऋषभ पंत को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है.

ट्रोल हो गए रहाणे-स्मिथ और अश्विन

दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) की टीम में शिखर धवन, स्टीव स्मिथ, अजिंक्य रहाणे और रविचंद्रन अश्विन जैसे सीनियर खिलाड़ी होने के बावजूद ऋषभ पंत को कप्तान बनाया गया है. स्टीव स्मिथ, अजिंक्य रहाणे और रविचंद्रन अश्विन जैसे सीनियर खिलाड़ियों को कप्तानी नहीं मिलने के बाद ट्विटर पर ट्रोल किया जा रहा है. फैंस इन्हें लेकर मजेदार मीम्स बना रहे हैं.

Rishabh Pant is new captain of Delhi Capital in absence of Iyer Meanwhile Smith, Rahane, Ashwin & Dhawan: pic.twitter.com/pEAJBAIWAx — Aman Kumar (@ve_no_mo_us17) March 30, 2021

Ajinkya Rahane, Steve Smith and Ravichandran Ashwin after Delhi Capitals appointed Rishabh Pant as captain for IPL 2021 pic.twitter.com/gUIvzgiuXB — Kuch bhi (@kuchbhiJ3) March 30, 2021

Get ready to see RISHABH PANT ruling the ipl this year and two great batsman STEVE SMITH and AJINKYA RAHANE serving drinks to him#RishabhPant #YehHaiNayiDilli #delhicapitals pic.twitter.com/jQ3NQflzO0 — ISHAN ICT (@INDIANCRIKET_18) March 30, 2021

Rishabh Pant was made captain of #DelhiCapitals in absence of Shreyas Iyer #IPL2021 #RishabhPant Rahane Steve Smith pic.twitter.com/i33pGmBpK1 — Meme xD (@Meme__xD) March 30, 2021

whenever steve smith moves or smiles i feel so ill it's like some uncanny valley shit https://t.co/71bcKlduHl — abbie (@ibuprofenfan) March 30, 2021

Ashwin, Rahane, Shikhar and Steve Smith be like: pic.twitter.com/iWAY3r7KyC — Puneet Bawa (@ErBawaJi) March 30, 2021

दिग्गजों पर भारी पड़े ऋषभ पंत

बता दें कि श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के चोटिल होने के बाद लगातार ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि दिल्ली (Delhi Capitals) की कप्तानी अब कौन करेगा. कुछ दिग्गजों का मानना था कि स्टीव स्मिथ या फिर रविचंद्रन अश्विन को कप्तान बनाया जा सकता है. जबकि कुछ का कहना था कि अजिंक्य रहाणे भी दिल्ली की कप्तानी कर सकते हैं, लेकिन अंत में पंत (Rishabh Pant) को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया. पंत (Rishabh Pant) पिछले काफी समय से दिल्ली (Delhi Capitals) की टीम से जुड़े हैं और आने वाले समय में वे भारत का भविष्य हैं, ऐसे में दिल्ली की मैनेजमेंट ने ये एक अच्छा फैसला लिया है.

9 अप्रैल से शुरू होगा IPL

आईपीएल 2021 (IPL 2021) के पहले मुकाबले में 9 अप्रैल को पिछले बार की विजेता मुंबई इंडियंस और विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की टीमें भिड़ेंगी. इसके बाद दूसरे मैच में 10 अप्रैल को सीएसके और दिल्ली (Delhi Capitals) की टीमें आमने-सामने होंगी. बता दें कि पिछले साल कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते आईपीएल को यूएई में आयोजित किया गया था. लेकिन इस साल आईपीएल एक बार फिर से भारत में आयोजित हो रहा है.