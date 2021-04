Kevin Pietersen ने दी अहम सलाह, 'IPL के दौरान नहीं होने चाहिए कोई इंटरनेशनल मैच'

नई दिल्ली: इंग्लैंड (England) के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) ने भारत की मेगा टी-20 लीग आईपीएल (IPL) की तारीफ की है. साथ ही उन्होंने दुनिया के सभी क्रिकेट बोर्ड को अपना शेड्यूल बेहतर करने की सलाह भी दी है.

केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, सभी क्रिकेट बोर्ड को समझना चाहिए कि आईपीएल ‘खेल का सबसे बड़ा शो’ है और सीधी सी बात है कि इस दौरान कोई इंटरनेशन मैच आयोजित नहीं किया जाना चाहिए.

Cricket boards need to realise that the @IPL is the biggest show in town.

DO NOT schedule ANY international games whilst it’s on.

V v v simple!

— Kevin Pietersen (@KP24) April 2, 2021