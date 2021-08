IPL 2021: Jos Buttler के हटने से इस खिलाड़ी की लग गई लॉटरी, Rajasthan Royals में हुए शामिल

नई दिल्ली: आईपीएल 2021 (IPL 2021) के दूसरे फेज के लिए राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) ने न्यूजीलैंड (New Zealand) के विकेटकीपर-बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स (Glenn Phillips) को जोस बटलर की जगह पर शामिल किया है.

इंग्लैंड (England) के विकेटकीपर-बल्लेबाज जोस बटलर (Jos Buttler) दूसरी बार पिता बनने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने खुद को आईपीएल 2021 (IPL 2021) से बाहर कर लिया है. अब वो इस सीजन में यूएई (UAE) नहीं जा पाएंगे.

Jos Buttler will not be part of the remainder of #IPL2021, as he and Louise are expecting a second child soon.

We wish them well, and can't wait for the newest member of the #RoyalsFamily. pic.twitter.com/rHfeQTmvvg

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) August 21, 2021