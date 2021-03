MS Dhoni ने Rohit Sharma को कहा 'लालची', बोले- 5 बार जीतने पर भी नहीं भर रहा पेट

नई दिल्ली: क्रिकेट जगत के सबसे बेहतरीन कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) आज कल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन के लिए चेन्नई में ट्रेनिंग कर रहे हैं. धोनी (MS Dhoni) आईपीएल 2021 में एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की कप्तानी करेंगे. लेकिन इस समय एक नए अवतार में धोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में धोनी ने अपना सर मुंडवाया हुआ है. इस वीडियो में धोनी ने मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है.

धोनी (MS Dhoni) अपने वीडियो में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को लालची कह रहे हैं. दरअसल धोनी इस वीडियो में रोहित शर्मा की एक कहानी कुछ बच्चों को सुना रहे थे. इसमें धोनी ने कहा, 'ये हिटमैन रोहित की कहानी है. एक बार शेर के मुंह खून लग गया. पांच बार जीतने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा है. आईपीएल का नया मंत्र है, अगर लालच से जीतने की भूख बढ़ती है, तो लालच कूल है.'

चेन्नई के कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) का ये वीडियो आईपीएल के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है. इस वीडियो में माही (MS Dhoni) ने अपने बाल मुंडवा रखे हैं. धोनी का ये वीडियो आईपीएल के विज्ञापन के लिए बनाया गया है. सोशल मीडिया पर धोनी की इस वीडियो को देख लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

— Star Sports (@StarSportsIndia) March 14, 2021