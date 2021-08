IPL के दूसरे लेग से पहले RCB ने थोक में बदले खिलाड़ी, कोच ने भी दिया इस्तीफा

नई दिल्ली: आईपीएल 2021 (IPL 2021) के दूसरे फेज के लिए विराट कोहली (Virat Kohli) की टीम आरसीबी (RCB) ने जबर्दस्त बदलाव किया है. थोक में कई खिलाड़ियों को शामिल और रिप्लेस करने के अलावा टीम का नया कोच भी मिला है.

वानिंदु हसरंगा को मौका

आरसीबी (RCB) ने श्रीलंका (Sri Lanka) के दाएं हाथ के लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा (Wanindu Hasaranga) के साथ करार किया है. उन्हें ऑस्ट्रेलिया (Australia) के गेंदबाज एडम जम्पा (Adam Zampa) के बदले टीम में जगह दी गई है.

Hasaranga was the Player of the Series in the recently concluded #SLvIND T20I series taking 7 wickets in 3 matches at an economy rate of 5.58.#PlayBold #WeAreChallengers #IPL2021 #NowAChallenger pic.twitter.com/N6eggNkQ0B — Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) August 21, 2021

चमीरा भी पहनेंगे लाल जर्सी

श्रीलंका (Sri Lanka) के तेज गेंदबाज दुश्मंथा चमीरा (Dushmantha Chameera) भी अब आरसीबी (RCB) की जर्सी में नजर आएंगे. उन्हें ऑस्ट्रेलिया (Australia) के केन रिचर्डसन (Kane Richardson) के बदले मौका दिया गया है.

ANNOUNCEMENT Dushmantha Chameera, Sri Lankan fast bowler, is ready to #PlayBold as he joins RCB for the UAE leg of #IPL 2021. Chameera replaces Daniel Sams. Welcome to the family, Chameera.#PlayBold #WeAreChallengers #IPL2021 #NowAChallenger pic.twitter.com/BD0AGZeuE5 — Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) August 21, 2021

RCB में सिंगापुर का क्रिकेटर

सिंगापुर (Singapore) में जन्मे टिम डेविड (Tim David) भी विराट कोहली (Virat Kohli) के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे. उन्हें न्यूजीलैंड (New Zealand) के फिन एलन (Finn Allen) के बदले टीम में जगह मिली है.



ANNOUNCEMENT Tim David is no stranger to the T20 format! After tasting success in T20 leagues around the world, hard hitting batsman & a handy bowler - Tim David - replaces Finn Allen at RCB for the remainder of the season.#PlayBold #IPL2021 #NowAChallenger pic.twitter.com/d2KlnbnWtX — Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) August 21, 2021

इन खिलाड़ियों का कटा पत्ता

आरसीबी (RCB) के कई खिलाड़ी आईपीएल 2021 (IPL 2021) के दूसरे फेज में नजर नहीं आएंगे. इनमें न्यूजीलैंड (New Zealand) के फिन एलन (Finn Allen) और स्कॉट कुग्गेलैन (Scott Kuggeleijn) शामिल हैं. वहीं ऑस्ट्रेलिया (Australia) के केन रिचर्डसन (Kane Richardson), एडम जम्पा (Adam Zampa) और डेनियल सम्स (Daniel Sams) भी आईपीएल के लिए यूएई नहीं जाएंगे.

RCB player replacements and travel plans. Click on the link to read more. https://t.co/z6etj7FChm — Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) August 21, 2021

IPL 2021 में RCB के विदेशी खिलाड़ी

एबी डिविलियर्स

ग्लेन मैक्सवेल

वानिंदु हसरंगा

दुश्मंथा चमीरा

टिम डेविड

डेनियल क्रिश्चियन

काइल जेमिसन

यह भी पढ़ें- हैदराबाद में में दिखी सिराज की दीवानगी की इंतहा, फैंस ने बनाया बेहद ऊंचा कटआउट



कोच कैटिच ने दिया इस्तीफा

साइमन कैटिच (Simon Katich) ने निजी कारणों से आरसीबी के कोच (RCB Coach) के पद से इस्तीफा दे दिया है. अब माइक हेसन (Mike Hesson) उनकी जगह लेंगे. हेसन इस टीम में डायरेक्ट ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस (Director of Cricket Operations) हैं, लेकिन वो कोच का एक्ट्रा जिम्मेदारी भी संभालेंगे.