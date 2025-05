इंग्लैंड दौरे से पहले 'बिहारी बाबू' का धमाल...RCB के गेंदबाजों को कूटा, लखनऊ में मचाई तबाही

IPL 2025 Ishan Kishan: इंग्लैंड दौरे पर जाने से ठीक पहले ईशान किशन फॉर्म में लौट आए हैं. उन्होंने लखनऊ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ विस्फोटक पारी खेली. सनरइजर्स हैदराबाद के लिए किशन ने शुक्रवार (23 मई) को 38 गेंद पर नाबाद 94 रन बनाए. उन्होंने टीम के स्कोर को 231/6 तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई. किशन ने अपनी पारी के दौरान आरसीबी के गेंदबाजों को जमकर कूटा.

किशन का सीजन में दूसरा 50+ स्कोर

ईशान किशन इंग्लैंड दौरे के लिए इंडिया ए की टीम में चुने गए हैं. उनका बल्ला इस सीजन में लंबे समय तक खामोश रहा. सनराइजर्स के लिए पहले ही मैच में लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ शतक लगाने वाले इस खिलाड़ी का यह सीजन में दूसरा 50+ स्कोर है. किशन के 13 मैचों की 12 पारियों में 325 रन हैं. उनका औसत 36.11 और स्ट्राइक रेट 153.30 का रहा है.

सनराइजर्स के बल्लेबाजों ने मचाई तबाही

आरसीबी के कार्यवाहक कप्तान जितेश शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड ने टीम को तेज शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए 54 रन की साझेदारी की. हेड 10 गेंद पर 17 और अभिषेक 17 गेंद पर 34 रन बनाकर आउट हुए. यहां से किशन ने मोर्चा संभाला. उन्हें पहले हेनरिच क्लासेन (13 गेंद पर 24 रन) और फिर अनिकेत वर्मा (9 गेंद पर 26 रन) का साथ मिला.

