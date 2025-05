IPL छोड़ घर लौटने वाले खतरनाक बॉलर को क्यों आया गुस्सा? एयरपोर्ट पर इस तरह निकाली भड़ास

IPL 2025 Delhi Capitals: पाकिस्तान के साथ सीमा पर तनाव के कारण 8 मई को आईपीएल 2025 के स्थगित होने के बाद दिल्ली कैपिटल्स के अधिकांश विदेशी खिलाड़ी घर लौट गए. उनमें से कुछ ने अलग-अलग कारणों से वापस आने से मना कर दिया है. इसनें दिल्ली की टीम को मुश्किलों में डाल दिया है. खूंखार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क भी ऑस्ट्रेलिया लौट चुके हैं. उनकी वापसी को लेकर अभी तक संशय बरकरार है. इसी बीच दिल्ली ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जेक फ्रेजर मैकगर्क के रिप्लेसमेंट के तौर पर बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को सेलेक्ट किया है.

दिल्ली कैपिटल्स ने शुरू की ट्रेनिंग

दिल्ली की टीम के भारतीय खिलाड़ियों ने गुरुवार (15 मई) को प्रैक्टिस शुरू कर दी. उमस भरी शाम को श्रीलंकाई तेज गेंदबाज दुष्मंथ चमीरा को छोड़कर कोई भी विदेशी खिलाड़ी मौजूद नहीं था. पांचवें स्थान पर काबिज दिल्ली प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही है, ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की भागीदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है. इसी बीच स्टार्क का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

एयरपोर्ट पर आया गुस्सा

स्टार्क एयरपोर्ट पर अपने सामान के साथ नजर आए हैं. इस दौरान एक फैन ने उनका वीडियो बनाने का प्रयास किया. इससे स्टार्क को गुस्सा आ गया. उन्होंने कई बार उस प्रशंसक से जाने के लिए कहा. स्टार्क उसके द्वारा वीडियो बनाए जाने के कारण नाराज हो गए. उन्होंने प्रशंसक को तीन बार डांटा और कहा, 'चले जाओ.' सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया. कुछ लोग स्टार्क को गलत बता रहे हैं तो कुछ ने उस प्रशंसक पर अपनी भड़ास निकाली.

Some Indians are so cringe. Who allows these unprofessional vloggers to be at Delhi Airport?

Sorry Mitchell Starc from his side #DelhiCapitals #IPL2025 pic.twitter.com/RBtii0AQvP

— Niharika Fraser Stubbs (@McGurk_Tristan) May 15, 2025