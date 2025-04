IPL पर बोझ बना ये 'फ्रॉड' खिलाड़ी! 4 करोड़ के बिग शो का फ्लॉप शो, प्रीति जिंटा को फिर से लगा दिया चूना

IPL 2025 Punjab Kings: कोलकाता नाइटराइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल 2025 का 44वां मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया. कोलकाता के ईडन गार्डन्स में पंजाब किंग्स की बैटिंग के बाद जब कोलकाता के बल्लेबाज क्रीज पर उतरे तो एक ही ओवर के बाद जोरदार बारिश शुरू हो गई. इसके कुछ देर बाद मैच को रद्द घोषित कर दिया गया. दोनों टीमों के खाते में 1-1 अंक जुड़ गए. पंजाब के बल्लेबाजों ने धमाकेदार बैटिंग की, लेकिन मैच दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से पूरा नहीं हो पाया.

प्रियांश-प्रभसिमरन हिट, मैक्सवेल फेल

प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ने अपनी तूफानी बैटिंग से कोलकाता के फैंस को हैरान कर दिया. दोनों ने ईडन गार्डन्स में जमकर चौके-छक्के लगाए. प्रियांश 35 गेंद पर 69 और प्रभसिमरन 49 गेंद पर 83 रन बनाकर आउट हुए. प्रियांश ने 8 चौके और 4 छक्के लगाए. वहीं, प्रभसिमरन ने 6 चौके और 6 छक्के उड़ाए. इन दोनों के बाद टीम को धाकड़ ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन फिर से फेल हो गए.

वरुण ने पांचवीं बार किया शिकार

मार्कस स्टोइनिस की जगह प्लेइंग-11 में लौटने वाले मैक्सवेल ने पंजाब किंग्स को फिर से निराश किया. वह रन बनाने के लिए जूझते हुए नजर आए. उन्होंने किसी तरह 8 गेंद पर 7 रन बनाए और वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए. वरुण के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के इस बल्लेबाज का रिकॉर्ड शर्मनाक है. वह एक बार फिर से इस मिस्ट्री स्पिनर का शिकार बन गए. वरुण ने 8 टी20 मैचों में पांचवीं बार मैक्सवेल का शिकार किया है.

6 पारियों में सिर्फ 41 रन

मैक्सवेल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने पिछले सीजन के बाद टीम से निकाल दिया था. उन्होंने फिर अपना नाम आईपीएल मेगा ऑक्शन में दिया. उनके ऊपर पंजाब किंग्स ने एक बार फिर से भरोसा जताया. वह पहले भी इस टीम से खेल चुके थे. प्रीति जिंटा की टीम पंजाब ने उन्हें 4.2 करोड़ रुपये में खरीदा. मैक्सवेल के ऊपर टीम की सह-मालकिन प्रीति जिंटा के साथ-साथ कोच रिकी पोंटिंग को भी बड़ा भरोसा था, लेकिन वह उस पर अभी तक खड़े नहीं उतरे. मैक्सवेल 6 पारियों में सिर्फ 41 रन ही बना पाए.

मैक्सवेल पर भड़के सुरेश रैना

मैक्सवेल के आउट होने के बाद सुरेश रैना ने उनकी जमकर आलोचना की. चेन्नई सुपरकिंग्स के इस दिग्गज ने कहा, ''मुझे याद नहीं कि पिछली बार मैक्सवेल ने किसी टीम के लिए रन बनाए थे. उन्हें बहुत मौके मिले हैं. रैना की बात सही भी है. मैक्सवेल 2012 से आईपीएल में खेल रहे हैं. वह 13 में से सिर्फ 3 सीजन में ही 400 से ज्यादा रन बना पाए हैं. मैक्सवेल ने आईपीएल में 141 मैचों में 23.89 की औसत और 155.15 की स्ट्राइक रेट 2819 रन बनाए थे. उनके ऊपर तो पिछले दिनों भारत के दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का भी गुस्सा फूट पड़ा था. सहवाग ने तो यहां तक कह दिया था कि वह सिर्फ छुट्टी मनाने के लिए आईपीएल में आते हैं. सोशल मीडिया पर तो लोग मैक्सवेल को आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा 'फ्रॉड' भी बता रहे हैं.

