IPL 2025: सदमे में मुंबई का खेमा...आंसुओं के साथ रोहित-बुमराह की विदाई, टूटे दिल से हार्दिक ने कह दी ये बात

Punjab Kings vs Mumbai Indians IPL 2025 Qualifier 2: आईपीएल 2025 के क्वालिफायर-2 में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर फाइनल में अपना स्थान पक्का किया. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब ने 204 रन के टारगेट को हासिल करके इतिहास रच दिया. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच के एक बाद एक तरफ श्रेयस अय्यर की टीम जीत का जश्न मना रही थी तो दूसरी ओर मुबई इंडियंस का खेमा सदमे में था. कुछ खिलाड़ियों के आंसू निकल रहे थे तो कुछ खुशी में उछल रहे थे.

पंजाब किंग्स का जोरदार जश्न

बारिश से प्रभावित मैच में मुंबई ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन बनाए. पंजाब ने 19 ओवरों में 5 विकेट पर 207 रन बनाकर मैच को जीत लिया. उसके लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने 41 गेंद पर नाबाद 87 रन ठोक दिए. जीत के बाद वह हुंकार भरते हुए नजर आए. उनके साथ क्रीज पर नाबाद रहे मार्कस स्टोइनिस ने भी जोरदार जश्न मनाया. पंजाब के डग आउट में कोच रिकी पोंटिंग के साथ-साथ सभी खिलाड़ी खुशी में उछल रहे थे. टीम की सह-मालकिन प्रीति जिंटा ने कप्तान अय्यर को गले लगा लिया.

हताश मुंबई इंडियंस का खेमा

दूसरी ओर, मुंबई इंडियंस का खेमा हैरान था. उसके खिलाफ आईपीएल इतिहास में पहली बार किसी टीम ने 200 या उससे अधिक रन के टारगेट को हासिल किया था. इससे पहले 18 बार मुंबई की टीम इतने स्कोर के बाद नहीं हारी थी. पंजाब के मैच जीतते ही कप्तान हार्दिक पांड्या सदमे में जमीन पर बैठ गए. डगआउट में रोहित शर्मा अपने आंसुओं को छिपाते हुए नजर आए और अनुभवी जसप्रीत बुमराह के साथ-साथ सूर्यकुमार यादव के चेहरे पर दुख दिख रहा था. बुमराह तो तेज गेंदबाज अश्विन कुमार को शांत करते नजर आए.

ये भी पढ़ें: आईपीएल में पहली बार...मुंबई इंडियंस के खिलाफ बन गया महारिकॉर्ड, श्रेयस अय्यर ने रच डाला इतिहास

हार्दिक ने क्या कहा?

यह हार्दिक के लिए एक कठिन क्षण था. उन्होंने मैच के बाद स्वीकार किया कि वह कप्तान के रूप में और अधिक कर सकते थे. उन्होंने हार की जिम्मेवारी ली. हार्दिक ने विपक्षी कप्तान श्रेयस अय्यर की तारीफ की. उन्होंने कहा, ''श्रेयस ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, उन्होंने अपने मौके का फायदा उठाया और वास्तव में अच्छा खेला. यह एक बराबर स्कोर था, लेकिन गेंदबाजी इकाई से वास्तव में शानदार प्रदर्शन की आवश्यकता थी. पंजाब की टीम वास्तव में शांत होकर खेल रही थी और उन्होंने हमें दबाव में डाल दिया. हम जिस तरह से चाहते थे, वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए.''

If you would have given this TEAM to Rohit Sharma, he would have won your 6th Title this season. You clowns. @mipaltan pic.twitter.com/ZchrbIHTux — (@AvengerReturns) June 1, 2025

They deliberately kept Rohit Sharma out of the field just to justify that removing him from captaincy was the right decision. But karma had a different plan.#PBKSvsMI pic.twitter.com/mO8kwi3fwD — Sir BoiesX (@BoiesX45) June 1, 2025

Jasprit Bumrah consoling Ashwani Kumar. We will bounce back stronger next season, chin up Champ #MIvsPBKS #Qualifier2 pic.twitter.com/tKMUwdiXju — Mumbai Indians FC (@MIPaltanFamily) June 1, 2025

ये भी पढ़ें: ​PBKS vs MI: श्रेयस ने अकेले तोड़ा मुंबई का गुरूर... आरसीबी-पंजाब में होगी खिताबी जंग, दिल तोड़ देगी मुंबई की विदाई

अहमदाबाद में मुंबई की छठी हार

अहमदाबाद का ये स्टेडियम मुंबई इंडियंस के लिए अब तक लकी साबित नहीं हुआ है. टीम यहां लगातार छठे मुकाबले में हारी है. उसे इस मैदान पर पिछली जीत 2014 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मिली थी.