IPL में फिर 'थप्पड़ कांड', कुलदीप यादव ने रिंकू सिंह को जड़े दो तमाचे, याद आया श्रीसंत-हरभजन का किस्सा

Kuldeep Yadav slapped Rinku Singh: आईपीएल 2025 में एक चौंकाने वाला वाकया सामने आया है. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ हार के बाद दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर कुलदीप यादव ने बल्लेबाज रिंकू सिंह को 2 थप्पड़ मार दिए. इसके बाद विवाद काफी बढ़ गया है और सोशल मीडिया पर लोग घटना की जांच की मांग कर रहे हैं. कुलदीप मुश्किल स्थिति में फंस गए हैं और बीसीसीआई द्वारा उन पर कड़ी कार्रवाई होने की संभावना है.

थप्पड़ मारकर चौंकाया

कुलदीप यादव और रिंकू सिंह भले ही आईपीएल में दो अलग-अलग टीमों से खेलते हैं लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में दोनों एक साथ उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में दोनों को कैजुअल बातचीत करते हुए देखा जा सकता है, इससे पहले कुलदीप ने रिंकू को थप्पड़ मारकर चौंका दिया. रिंकू ने जवाब में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उनके चेहरे के भावों ने कुछ नाराजगी दिखाई. वह गुस्से में नजर आए. हालांकि, कुछ लोगों का कहना है कि ये घटना नहीं बल्कि खिलाड़ियों के बीच हंसी-मजाक का हिस्सा है.

ये भी पढ़ें: Rohit Sharma Records: नामुमकिन है रोहित शर्मा के 10 महारिकॉर्ड का टूटना! कोई नहीं हिटमैन के आसपास

सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

वास्तव में सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर को उनके इस व्यवहार के लिए फटकार लगाई है. लोगों का कहना है कि लखनऊ सुपर जाएंट्स के स्पिनर दिग्वेश राठी को उनके 'नोटबुक सेलिब्रेशन' के लिए फटकार लगाई जा सकती है तो कुलदीप पर भी कर्रवाई जरूर होनी चाहिए. कुलदीप ने मैच में 3 ओवर में बिना कोई विकेट लिए 27 रन दिए. बल्लेबाजी में उन्होंने एक गेंद पर नाबाद एक रन बनाए. दूसरी ओर, रिंकू सिंह ने कोलकाता के लिए 25 गेंद पर 36 रन बनाए. इस दौरान 3 चौके और एक छक्का लगाया.

What the hell is giving Kuldeep Yadav confidence to slap Rinku like this in public ?

After KL Rahul, Kuldeep is 2nd in fraud list. Never performed under pressure

Ban him @BCCI#ViratKohli #IPL2025 #IPL #KKRvsDC pic.twitter.com/7DVCn0B39l

— Dharma Watch (@dharma_watch) April 29, 2025