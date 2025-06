RCB Victory celebrations Live: बेंगलुरु में 'आरसीबी-आरसीबी' की गूंज, विराट का जोरदार स्वागत, अनुष्का शर्मा ने शेयर किया वीडियो

RCB Victory Celebrations Live: आईपीएल 2025 में ऐतिहासिक जीत के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाड़ी बेंगलुरु पहुंच गए हैं. एयरपोर्ट पर कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने टीम का स्वागत किया. उन्होंने विराट कोहली को गुलदस्ता दिया और आरसीबी के साथ-साथ कर्नाटक राज्य का झंडा भी उनके हाथ में दिया. इसके बाद सभी खिलाड़ी टीम होटल में पहुंचे और उनका जोरदार स्वागत हुआ. खिलाड़ियों के ऊपर फूलों की बारिश की गई. कोहली के साथ अनुष्का शर्मा भी मौजूद थीं.

अनुष्का शर्मा ने शेयर किया वीडियो

विराट कोहली की पत्नी अनुष्का ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो शेयर किए हैं. उन्होंने आरसीबी टीम के बेंगलुरु पहुंचने के बाद इंस्टाग्राम स्टोरी में विराट कोहली और बेंगलुरु के फैंस का वीडियो शेयर किया. इसमें विराट कोहली ट्रॉफी को गोद में लिए नजर आ रहे हैं. अनुष्का बेंगलुरु में फैंस की भीड़ को देखकर काफी खुश नजर आईं. उन्होंने लिखा कि इन फैंस ने काफी समय तक इस ट्रॉफी का इंतजार किया.

आरसीबी ने दी जानकारी

फ्रैंचाइजी ने एक्स पर सेलिब्रेशन से जुड़ी सारी जानकारी दी है. आरसीबी ने एक्स पर लिखा, ''विक्ट्री परेड आज शाम 5 बजे शुरू होगी. इसके बाद टीम को जश्न के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम में ले जाया जाएगा. हम सभी प्रशंसकों से अनुरोध करते हैं कि वे पुलिस और अन्य अधिकारियों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करें, ताकि सभी लोग शांतिपूर्वक रोड शो का आनंद ले सकें.''

