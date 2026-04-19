SRH vs CSK: सनराइजर्स हैदराबाद जीत तो गई, लेकिन कप्तान ईशान किशन को लगे 2 बड़े झटके, ये गम कैसे मिटेगा?

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए ओपनर अभिषेक शर्मा ने 22 गेंदों पर 59 रनों की विस्फोटक पारी खेली जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल रहे. वहीं, हेनरिक क्लासेन ने 39 गेंद पर 59 रन ठोक दिए. इस दौरान हेनरिक क्लासेन ने 6 चौके और 2 छक्के जमाए. जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 184 रन ही बना पाई और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने यह मैच 10 रन से जीत लिया. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम जीत तो गई, लेकिन इस मैच में उन्हें 2 बड़े झटके लगे.
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IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने शनिवार को खेले गए IPL मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में 10 रन से हरा दिया. इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 194 रन बनाए और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के सामने जीत के लिए 195 रनों का टारगेट रखा.
सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए ओपनर अभिषेक शर्मा ने 22 गेंदों पर 59 रनों की विस्फोटक पारी खेली जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल रहे. वहीं, हेनरिक क्लासेन ने 39 गेंद पर 59 रन ठोक दिए. इस दौरान हेनरिक क्लासेन ने 6 चौके और 2 छक्के जमाए. जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 184 रन ही बना पाई और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने यह मैच 10 रन से जीत लिया. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम जीत तो गई, लेकिन इस मैच में उन्हें 2 बड़े झटके लगे.
ईशान किशन ने IPL के 19 साल के इतिहास में पहली बार एक शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है. ईशान किशन IPL के इतिहास में शुरुआत के लगातार 6 मैचों में टॉस हारने वाले पहले कप्तान बन गए हैं. IPL 2026 में पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में ईशान किशन सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन टॉस के मामले में उनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है.
सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन को इस मैच में दूसरा बड़ा झटका तब लगा, जब वह चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ इस मैच में पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले ही आउट हो गए. ईशान किशन को सनराइजर्स हैदराबाद की पारी के छठे ओवर में आखिरी गेंद पर चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी ने आउट कर दिया. मुकेश चौधरी ने ईशान किशन को ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करा दिया.