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Hindi Newsक्रिकेटRCB vs LSG: ₹34,00,00,00,00,000 बनाम ₹17,70,00,00,000... संजीव गोयनका या अनन्या बिड़ला? संपत्ति की महाजंग में कौन आगे?

RCB vs LSG: ₹34,00,00,00,00,000 बनाम ₹17,70,00,00,000... संजीव गोयनका या अनन्या बिड़ला? संपत्ति की 'महाजंग' में कौन आगे?

RCB vs LSG: आरसीबी और एलएसजी के मालिक भी गेम में पूरी तरह से इन्वॉल्व रहते हैं. आज दो बिजनेस आइकन के बीच भी जंग है. RCB बनाम LSG मैच से पहले आइए जानते हैं कि संजीव गोयनका और अनन्या बिड़ला में से कौन ज्यादा अमीर है और दोनों के पास कितनी संपत्ति है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 15, 2026, 08:16 PM IST
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संजीव गोयनका और अनन्या बिड़ला की नेट वर्थ (PHOTO- Instagram)
संजीव गोयनका और अनन्या बिड़ला की नेट वर्थ (PHOTO- Instagram)

RCB vs LSG: आईपीएल 2026 के 23वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से है. एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले को लेकर फैंस का जोश हाई है. जब भी ये दोनों टीमें आमने-सामने होती हैं, दर्शकों को स्टेडियम में ब्लॉकबस्टर मूवी जैसा मनोरंजन मिलता है. आरसीबी और एलएसजी के मालिक भी गेम में पूरी तरह से इन्वॉल्व रहते हैं. आज दो बिजनेस आइकन के बीच भी जंग है. RCB बनाम LSG मैच से पहले आइए जानते हैं कि संजीव गोयनका और अनन्या बिड़ला में से कौन ज्यादा अमीर है और दोनों के पास कितनी संपत्ति है.

संजीव गोयनका की नेट वर्थ कितनी है?

संजीव गोयनका आरपीएसजी समूह के अध्यक्ष और लखनऊ सुपर जायंट्स के प्रमुख संचालक हैं. एक अनुभवी उद्योगपति के रूप में, उन्होंने बिजली, खुदरा (स्पेंसर), एफएमसीजी, मीडिया और खेल (मोहन बागान सुपर जायंट सहित) क्षेत्रों में एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया है. उनकी अनुमानित संपत्ति लगभग 28,000 करोड़ रुपये से अधिक (फोर्ब्स के हालिया अनुमानों के अनुसार लगभग 3.4 बिलियन डॉलर) है. उनकी संपत्ति आरपीएसजी समूह के विविध पोर्टफोलियो से आती है, जिसमें बिजली उत्पादन, खुदरा, आईटी और मीडिया शामिल हैं. एक अनुभवी अरबपति के रूप में, गोयनका एलएसजी में अद्वितीय वित्तीय क्षमता और परिचालन अनुभव लेकर आते हैं.

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अनन्या बिड़ला की नेट वर्थ कितनी है?

अनन्या बिड़ला आरसीबी के स्वामित्व का नया और गतिशील चेहरा हैं. कुमार मंगलम बिरला की बेटी अनन्या एक आत्मनिर्भर उद्यमी हैं, जिन्होंने 17 साल की उम्र में स्वतंत्र माइक्रोफिन की स्थापना की और संगीत, सौंदर्य प्रसाधन, लाइफस्टाइल ब्रांड और मानसिक स्वास्थ्य पहलों में विस्तार किया है. उनकी भागीदारी आदित्य बिड़ला के नेतृत्व वाले नए समूह के तहत फ्रेंचाइजी के लिए एक युवा, नवोन्मेषी और प्रशंसक-केंद्रित दिशा का संकेत देती है.

अनन्या बिड़ला की अनुमानित संपत्ति 1,000 करोड़ रुपये से 1,770 करोड़ रुपये (लगभग 120-210 मिलियन डॉलर) के बीच है. उनकी निजी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा उन्होंने सूक्ष्म वित्त, संगीत रॉयल्टी, उपभोक्ता ब्रांडों और निवेशों के माध्यम से स्वयं अर्जित किया है. हालांकि उनका संबंध बिड़ला साम्राज्य से है, लेकिन उनकी कुल संपत्ति को परिवार की सभी संपत्तियों से स्वतंत्र माना जाता है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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RCB vs LSG: हमेशा होती है कांटे की टक्कर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैदान पर हमेशा कांटे की टक्कर होती है. दोनों टीमों के बीच अब तक 6 आईपीएल मैच खेले गए हैं. आरसीबी का पलड़ा इस दौरान भारी रहा क्योंकि 4 मुकाबले आरसीबी ने जीते हैं जबकि 2 में लखनऊ की टीम ने जीत दर्ज की है. हालांकि, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में RCB अभी तक लखनऊ को हरा नहीं सकी है.

यह भी पढ़ें: प्रफुल्ल हिंगे ने पहले ओवर में लिए 3 विकेट, फिर भी नहीं टूटा IPL में बेस्ट डेब्यू का रिकॉर्ड, 7 साल से है अमर

 

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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