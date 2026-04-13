IPL 2026: मुंबई इंडियंस ने RCB के खिलाफ मैच में अपने पैरों पर मारी कुल्हाड़ी? ये 3 खिलाड़ी थे हार के सबसे बड़े विलेन

IPL 2026, MI vs RCB: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने रविवार को खेले गए IPL मैच में मुंबई इंडियंस (MI) को 18 रन से हरा दिया. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 240 रन बनाए और मुंबई इंडियंस (MI) को जीत के लिए 241 रन का टारगेट दिया. जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के दिए 241 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस (MI) की टीम 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 222 रन ही बना पाई और यह मैच 18 रन से हार गई. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच में मुंबई इंडियंस (MI) की हार के 3 सबसे बड़े विलेन रहे. आइए एक नजर डालते हैं, उन 3 खिलाड़ियों पर.

1. मयंक मार्कंडेय

लेग स्पिनर मयंक मार्कंडेय ने बेहद घटिया बॉलिंग कर मुंबई इंडियंस (MI) को मैच हरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. बता दें कि मयंक मार्कंडेय ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ इस IPL मैच के दौरान 2 ओवर में 40 रन लुटा दिए. मयंक मार्कंडेय ने बिना कोई विकेट हासिल किए, 20 के इकोनॉमी रेट से पानी की तरह 40 रन बहा दिए. मयंक मार्कंडेय अपने फ्लॉप शो की वजह से मुंबई इंडियंस (MI) की हार के सबसे बड़े विलेन साबित हुए हैं.

2. तिलक वर्मा

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ इस मैच में मुंबई इंडियंस (MI) के बल्लेबाज तिलक वर्मा चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे और इस दौरान वह बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए. तिलक वर्मा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ इस मैच में 3 गेंद पर 1 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे. तिलक वर्मा को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज जैकब डफी ने अपना शिकार बनाया और 1 रन पर उनकी पारी का अंत कर दिया. तिलक वर्मा अपने फ्लॉप शो की वजह से मुंबई इंडियंस (MI) की हार के सबसे बड़े विलेन साबित हुए हैं.

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3. शार्दुल ठाकुर

फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर ने भी मुबंई इंडियंस (MI) के लिए बहुत खराब गेंदबाजी की है. शार्दुल ठाकुर ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ इस IPL मैच के दौरान 2 ओवर में 32 रन लुटा दिए. शार्दुल ठाकुर ने 16 के इकोनॉमी रेट से रन लुटा दिए. शार्दुल ठाकुर अपने खराब प्रदर्शन की वजह से मुबंई इंडियंस (MI) की हार के सबसे बड़े विलेन साबित हुए हैं. शार्दुल ठाकुर ने हालांकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के ओपनर फिल साल्ट के रूप में अपना एकमात्र विकेट झटका. मयंक मार्कंडेय और शार्दुल ठाकुर ने दोनों ने ही बहुत खराब गेंदबाजी की. इन दोनों गेंदबाजों ने मिलकर कुल 72 रन लुटा दिए.