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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: 3 बड़े कारण... इस बार CSK का ट्रॉफी जीतना तो दूर प्लेऑफ में पहुंचना भी मुश्किल

IPL 2026: 3 बड़े कारण... इस बार CSK का ट्रॉफी जीतना तो दूर प्लेऑफ में पहुंचना भी मुश्किल

IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की बेहद खराब शुरुआत हुई है. सोमवार को खेले गए IPL मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम को 47 गेंद बाकी रहते 8 विकेट से हरा दिया. IPL 2025 की तरह ही IPL 2026 में भी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम बेहद कमजोर नजर आ रही है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम पिछले 2025 सीजन में 14 में से 10 मैच हारकर प्वाइंट्स टेबल में सबसे आखिरी पायदान पर रही थी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 31, 2026, 11:29 AM IST
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IPL 2026: 3 बड़े कारण... इस बार CSK का ट्रॉफी जीतना तो दूर प्लेऑफ में पहुंचना भी मुश्किल

IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की बेहद खराब शुरुआत हुई है. सोमवार को खेले गए IPL मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम को 47 गेंद बाकी रहते 8 विकेट से हरा दिया. IPL 2025 की तरह ही IPL 2026 में भी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम बेहद कमजोर नजर आ रही है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम पिछले 2025 सीजन में 14 में से 10 मैच हारकर प्वाइंट्स टेबल में सबसे आखिरी पायदान पर रही थी. आइए एक नजर डालते हैं, उन 3 बड़ी कमजोरियों पर जिनको देखते हुए इस बार चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का ट्रॉफी जीतना तो दूर प्लेऑफ में भी पहुंचना मुश्किल है.

1. मिडिल ऑर्डर में अनुभवी बल्लेबाज की कमी

चेन्नई सुपर किंग्स के मिडिल ऑर्डर में अनुभव की कमी साफतौर पर दिखाई दी है. संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ के सस्ते में आउट होने के बाद टीम की लड़खड़ाती हुई पारी को संभालने वाला कोई बल्लेबाज नजर नहीं आया. मिडिल ऑर्डर में आयुष म्हात्रे और मैथ्यू शॉर्ट जैसे बल्लेबाजों से चेन्नई की पारी बुनने की उम्मीद नहीं की जा सकती है. वहीं, घरेलू क्रिकेट में सरफराज खान ने बेशक खूब रन बनाए हैं, लेकिन IPL में उनका रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है. कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर अभी काफी युवा हैं. अनुभव के नाम पर चेन्नई के मिडिल ऑर्डर में सिर्फ शिवम दुबे एक बल्लेबाज नजर आते हैं. यह भी सच्चाई है कि शिवम दुबे हर मुकाबले में CSK की नैया को शायद अकेले पार ना लगा सकें.

2. फिनिशर की कमी

सिर्फ मिडिल ऑर्डर ही नहीं बल्कि चेन्नई सुपर किंग्स को इस सीजन एक दमदार फिनिशर की कमी भी खल सकती है. डेवाल्ड ब्रेविस यह जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, लेकिन वह चोटिल हैं और उन्हें पूरी तरह से फिट होने में कितना समय लगेगा यह कहना मुश्किल है. महेंद्र सिंह धोनी भी दो हफ्ते के लिए उपलब्ध नहीं हैं. CSK की टीम प्रशांत वीर और उर्विल पटेल को यह रोल दे सकती है, लेकिन इन दोनों के पास अनुभव की कमी है.

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3. कमजोर बॉलिंग अटैक

चेन्नई सुपर किंग्स का बॉलिंग अटैक इस सीजन टीम के लिए सबसे बड़ी समस्या बन सकता है. मैट हेनरी का रिकॉर्ड टी20 में कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है और इसका उदाहरण पहले ही मैच में देखने को भी मिला. राजस्थान के खिलाफ मैट हेनरी ने 3 ओवर के स्पेल में ही 40 रन खर्च कर दिए थे. खलील अहमद और अंशुल कंबोज से टीम दमदार प्रदर्शन की उम्मीद कर सकती है. हालांकि, खलील विकेट निकालने की काबिलियत तो रखते हैं, लेकिन वह काफी महंगे साबित होते हैं. स्पिन विभाग में नामी गेंदबाज के तौर पर टीम के पास सिर्फ नूर अहमद और अकील हुसैन ही दिखाई दे रहे हैं. चेन्नई के साथ दिक्कत यह है कि इन दोनों विदेशी गेंदबाजों को टीम एक साथ प्लेइंग इलेवन में नहीं खिला सकती है. नूर अहमद राजस्थान के खिलाफ रनों पर लगाम लगाने में भी विफल रहे थे. चेन्नई सुपर किंग्स के सामने कई बड़े सवाल नजर आ रहे हैं, जिसका जवाब टीम मैनेजमेंट को जल्द से जल्द खोजना होगा.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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