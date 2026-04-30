IPL 2026: 243 रन बनाकर भी सनराइजर्स हैदराबाद से क्यों हारी मुंबई इंडियंस की टीम? ये 3 खिलाड़ी रहे हार के सबसे बड़े विलेन

IPL 2026, MI vs SRH: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने बुधवार को खेले गए IPL मैच में मुंबई इंडियंस (MI) को 8 गेंद बाकी रहते 6 विकेट से हरा दिया. 243 रन बनाकर भी मुंबई इंडियंस (MI) की टीम सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से मैच हार गई. IPL 2026 में अपने खराब प्रदर्शन के चलते मुंबई इंडियंस (MI) की टीम प्वाइंट्स टेबल में नौवें नंबर पर खिसक गई है. मुंबई इंडियंस (MI) के फिलहाल 8 मैचों में 2 जीत और 6 हार के साथ केवल 4 प्वाइंट्स ही हैं, और उसका नेट रनरेट -0.784 है. मुंबई इंडियंस (MI) का अब IPL 2026 के प्लेऑफ में पहुंचना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ बुधवार को खेले गए IPL मैच में मुंबई इंडियंस (MI) की हार के 3 सबसे बड़े विलेन रहे, जिन्होंने अपने खराब प्रदर्शन की वजह से अपनी ही टीम को जीता हुआ मैच हरवा दिया. आइए एक नजर डालते हैं, उन 3 खिलाड़ियों पर.

1. जसप्रीत बुमराह

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने बेहद घटिया बॉलिंग कर मुंबई इंडियंस (MI) को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ मैच हरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. जसप्रीत बुमराह के होते हुए भी मुंबई इंडियंस (MI) की टीम सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ 244 रन के टारगेट का बचाव नहीं कर पाई. बता दें कि जसप्रीत बुमराह ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ इस IPL मैच के दौरान 4 ओवर में 54 रन लुटा दिए. जसप्रीत बुमराह ने बिना कोई विकेट हासिल किए, 13.50 के इकोनॉमी रेट से पानी की तरह 54 रन बहा दिए. जसप्रीत बुमराह अपने फ्लॉप शो की वजह से मुंबई इंडियंस (MI) की हार के सबसे बड़े विलेन साबित हुए हैं.

2. सूर्यकुमार यादव

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ इस मैच में मुंबई इंडियंस (MI) के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे और इस दौरान वह बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए. सूर्यकुमार यादव सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ इस मैच में 5 गेंद पर 5 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे. सूर्यकुमार यादव को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा ने अपना शिकार बनाया और 5 रन पर उनकी पारी का अंत कर दिया. सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी में अपने फ्लॉप शो की वजह से मुंबई इंडियंस (MI) की हार के सबसे बड़े विलेन साबित हुए हैं.

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3. अश्विनी कुमार

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अश्विनी कुमार ने भी मुबंई इंडियंस (MI) के लिए बहुत खराब गेंदबाजी की है. अश्विनी कुमार ने मुबंई इंडियंस (MI) के खिलाफ इस IPL मैच के दौरान 2 ओवर में 41 रन लुटा दिए. अश्विनी कुमार ने 20.50 के इकोनॉमी रेट से रन लुटा दिए. अश्विनी कुमार अपने खराब प्रदर्शन की वजह से मुबंई इंडियंस (MI) की हार के सबसे बड़े विलेन साबित हुए हैं. अश्विनी कुमार ने बहुत खराब गेंदबाजी की.