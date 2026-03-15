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IPL 2026 में बल्लेबाजों के लिए काल बन सकते हैं ये 3 स्पिनर, घातक बॉलिंग से कर देंगे नाक में दम

IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें सीजन का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है. टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की भिड़ंत सनराइजर्स हैदराबाद से होगी. 3 ऐसे घातक स्पिन गेंदबाज हैं, जो IPL 2026 में बल्लेबाजों के लिए काल साबित हो सकते हैं और विरोधी टीमों को तहस-नहस कर सकते हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 15, 2026, 04:02 PM IST
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IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें सीजन का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है. टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की भिड़ंत सनराइजर्स हैदराबाद से होगी. 3 ऐसे घातक स्पिन गेंदबाज हैं, जो IPL 2026 में बल्लेबाजों के लिए काल साबित हो सकते हैं और विरोधी टीमों को तहस-नहस कर सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं ऐसे ही 3 स्पिन गेंदबाजों पर, जो IPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट हासिल कर सकते हैं.

1. वरुण चक्रवर्ती

कोलकाता नाइट राइडर्स के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती IPL 2026 में बल्लेबाजों के लिए काल साबित हो सकते हैं. वरुण चक्रवर्ती IPL में शानदार प्रदर्शन करते रहे हैं. पिछले साल IPL 2025 में वरुण चक्रवर्ती ने 17 विकेट झटके थे. वरुण चक्रवर्ती की घातक गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी करती रही हैं. वरुण चक्रवर्ती IPL के खतरनाक स्पिन गेंदबाज माने जाते हैं. वरुण चक्रवर्ती ने IPL के 83 मैचों में 23.85 की गेंदबाजी औसत से 100 विकेट झटके हैं, जिसमें उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 20 रन देकर 5 विकेट रहा है.

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2. सुनील नरेन

कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑफ स्पिनर सुनील नरेन IPL 2026 में बल्लेबाजों के लिए काल साबित हो सकते हैं. पिछले साल IPL 2025 में ऑफ स्पिनर सुनील नरेन ने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए 12 विकेट झटके थे. सुनील नरेन का IPL में अभी तक का रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है. सुनील नरेन ने IPL के 188 मैचों में 25.64 की गेंदबाजी औसत से 192 विकेट झटके हैं, जिसमें उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 19 रन देकर 5 विकेट रहा है. आईपीएल 2026 में भी सुनील नरेन कहर मचा सकते हैं. सुनील नरेन घातक स्पिन गेंदबाजी के अलावा विस्फोटक बल्लेबाजी में भी माहिर हैं.

3. कुलदीप यादव

कुलदीप यादव का हमेशा से ही आईपीएल में शानदार प्रदर्शन रहा है. कुलदीप यादव 98 आईपीएल मैचों में 102 विकेट हासिल कर चुके हैं. कुलदीप यादव IPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं. कुलदीप यादव ने IPL में 26.95 की गेंदबाजी औसत से विकेट झटके हैं, जिसमें उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 14 रन देकर 4 विकेट रहा है. कुलदीप यादव पावर-प्ले और बीच के ओवरों में बेहद खतरनाक साबित होते हैं. पिछले साल IPL 2025 में 'चाइनामैन' स्पिनर कुलदीप यादव ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए 15 विकेट झटके थे. कुलदीप यादव IPL 2026 में पर्पल कैप जीतने के प्रबल दावेदार हैं.

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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