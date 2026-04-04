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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: CSK का किया बेड़ागर्क, पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में ये 3 खिलाड़ी रहे हार के सबसे बड़े विलेन

IPL 2026: CSK का किया बेड़ागर्क, पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में ये 3 खिलाड़ी रहे हार के सबसे बड़े विलेन

IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ शुक्रवार को खेले गए IPL मैच में 5 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रन का स्कोर खड़ा किया था, लेकिन इसके बावजूद उसे अपने ही घर में मुंह की खानी पड़ी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 04, 2026, 06:23 AM IST
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IPL 2026: CSK का किया बेड़ागर्क, पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में ये 3 खिलाड़ी रहे हार के सबसे बड़े विलेन

IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ शुक्रवार को खेले गए IPL मैच में 5 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रन का स्कोर खड़ा किया था, लेकिन इसके बावजूद उसे अपने ही घर में मुंह की खानी पड़ी. चेपॉक के मैदान पर पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के दिए 210 रन के टारगेट को बौना साबित कर दिया. IPL 2026 सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम अपने शुरुआत के लगातार दो मैच हार चुकी है और वह प्वाइंट्स टेबल में सबसे नीचे है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के 3 खिलाड़ी ऐसे रहे जो उसकी हार के सबसे बड़े विलेन साबित हुए हैं.

1. संजू सैमसन

संजू सैमसन को पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए ओपनिंग करने का मौका मिला, लेकिन यह बल्लेबाज 7 गेंद पर 7 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठा. पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ IPL 2026 के दूसरे मैच में संजू सैमसन बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए. संजू सैमसन को पंजाब किंग्स (PBKS) के तेज गेंदबाज जेवियर बार्टलेट ने अपना शिकार बनाया और 7 रन पर उनकी पारी का अंत कर दिया. संजू सैमसन अपने फ्लॉप शो की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की हार के सबसे बड़े विलेन साबित हुए हैं.

2. मैट हेनरी

मैट हेनरी ने बेहद घटिया बॉलिंग कर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को मैच हरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. बता दें कि चेपॉक के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम 210 रन के टारगेट का भी बचाव नहीं कर पाई. पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम ने 18.4 ओवर में 5 विकेट पर 210 रन बनाते हुए 5 विकेट से यह मैच जीत लिया. मैट हेनरी ने पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ इस IPL मैच के दौरान 4 ओवर में 54 रन लुटा दिए. मैट हेनरी ने 2 विकेट जरूर लिए, लेकिन उसके लिए उन्होंने 13.50 के इकोनॉमी रेट से पानी की तरह रन बहा दिए. मैट हेनरी भी अपने फ्लॉप शो की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की हार के सबसे बड़े विलेन साबित हुए हैं.

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3. राहुल चाहर

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर उतरे लेग स्पिनर राहुल चाहर ने भी बेहद घटिया गेंदबाजी की है. लेग स्पिनर राहुल चाहर ने पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ इस IPL मैच के दौरान 4 ओवर में 46 रन लुटा दिए. राहुल चाहर ने 11.50 के इकोनॉमी रेट से रन लुटा दिए. राहुल चाहर भी अपने खराब प्रदर्शन की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की हार के सबसे बड़े विलेन साबित हुए हैं.

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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