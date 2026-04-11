IPL 2026 में छाए ये 3 अनकैप्ड खिलाड़ी, टीम इंडिया में मिल सकता है डेब्यू करने का मौका

IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मौजूदा सीजन में युवा भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ियों का तूफानी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. ये धाकड़ खिलाड़ी जल्द ही टीम इंडिया में मौका पाने का दमखम रखते हैं. IPL को युवा खिलाड़ियों के लिए अपनी काबिलियत साबित करने का सबसे बड़ा मंच माना जाता है. IPL 2026 सीजन में 3 अनकैप्ड प्लेयर्स अपने प्रदर्शन से टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहे हैं. आइए एक नजर डालते हैं ऐसे ही 3 खिलाड़ियों पर:

1. वैभव सूर्यवंशी

राजस्थान रॉयल्स (RR) के 15 साल के विस्फोटक युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी IPL 2026 सीजन में बेहद खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं. वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक IPL 2026 सीजन के 4 मैचों में 50 की औसत से 200 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं. वैभव सूर्यवंशी का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान 78 रन रहा है. अब वैभव सूर्यवंशी 15 साल की उम्र में टीम इंडिया में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं. अगर 15 साल का ये क्रिकेटर टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करेगा तो किसी को भी हैरानी नहीं होगी. वैभव सूर्यवंशी बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज हैं. साथ ही वह लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी करते हैं.

2. समीर रिजवी

IPL 2026 में अभी तक समीर रिजवी 3 मैचों में 80 की औसत और 161.61 की स्ट्राइक रेट से 160 रन बना चुके हैं, जिसमें दो 70 या उससे ज्यादा रन की पारियां शामिल हैं. समीर रिजवी का जन्म 6 दिसंबर 2003 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था. समीर रिजवी उत्तर प्रदेश के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं. समीर रिजवी दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. वे अपनी जबरदस्त पावर-हिटिंग और स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. समीर रिजवी को अक्सर 'दाएं हाथ का सुरेश रैना' कहा जाता है. समीर रिजवी ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं. समीर रिजवी टीम इंडिया में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं.

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3. अंगक्रिश रघुवंशी

IPL 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के विकेटकीपर बल्लेबाज अंगक्रिश रघुवंशी अपनी तूफानी बल्लेबाजी से गर्दा उड़ा रहे हैं. 21 साल के अंगक्रिश रघुवंशी IPL 2026 सीजन में बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं. अंगक्रिश रघुवंशी ने अभी तक IPL 2026 सीजन के 4 मैचों में 51.67 की औसत से 155 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं. वैभव सूर्यवंशी का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान 52 रन रहा है. अंगक्रिश रघुवंशी विकेट के आगे और पीछे बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं. अंगक्रिश रघुवंशी भी टीम इंडिया में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं.