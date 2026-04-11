राजस्थान के रजवाड़ों ने खोल दी RCB की पोल, गुवाहाटी में ये 3 खिलाड़ी रहे बेंगलुरु की हार के सबसे बड़े विलेन

IPL 2026, RR vs RCB: राजस्थान रॉयल्स (RR) ने शुक्रवार को खेले गए IPL मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 6 विकेट से हरा दिया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 201 रन बनाए. जवाब में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने 18 ओवर में 4 विकेट पर 202 रन बनाए हुए 6 विकेट से जीत दर्ज कर ली.
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IPL 2026, RR vs RCB: राजस्थान रॉयल्स (RR) ने शुक्रवार को खेले गए IPL मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 6 विकेट से हरा दिया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 201 रन बनाए. जवाब में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने 18 ओवर में 4 विकेट पर 202 रन बनाए हुए 6 विकेट से जीत दर्ज कर ली. राजस्थान रॉयल्स (RR) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के 202 रन के टारगेट को भी बौना साबित कर दिया. गुवाहाटी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की हार के 3 सबसे बड़े विलेन रहे. आइए एक नजर डालते हैं, उन 3 खिलाड़ियों पर.
तेज गेंदबाज अभिनंदन सिंह ने बेहद घटिया बॉलिंग कर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को मैच हरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. बता दें कि अभिनंदन सिंह ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ इस IPL मैच के दौरान 3 ओवर में 54 रन लुटा दिए. अभिनंदन सिंह ने बिना कोई विकेट हासिल किए, 18 के इकोनॉमी रेट से पानी की तरह 54 रन बहा दिए. अभिनंदन सिंह अपने फ्लॉप शो की वजह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की हार के सबसे बड़े विलेन साबित हुए हैं.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के ऑलराउंडर टिम डेविड गेंद और बल्ले से राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ इस IPL मैच के दौरान बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं. टिम डेविड राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन यह बल्लेबाज 9 गेंद पर 13 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठा. टिम डेविड को राजस्थान रॉयल्स (RR) के तेज गेंदबाज बृजेश शर्मा ने अपना शिकार बनाया और 13 रन पर उनकी पारी का अंत कर दिया. टिम डेविड गेंदबाजी में भी एक ओवर फेंका और बिना कोई विकेट हासिल किए 18 रन लुटा दिए. टिम डेविड अपने फ्लॉप शो की वजह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की हार के सबसे बड़े विलेन साबित हुए हैं.
फिल साल्ट राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए ओपनिंग करने उतरे, लेकिन यह बल्लेबाज पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गया. फिल साल्ट को राजस्थान रॉयल्स (RR) के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने अपना शिकार बनाया और 0 रन पर उनकी पारी का अंत कर दिया. फिल साल्ट अपने फ्लॉप शो की वजह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की हार के सबसे बड़े विलेन साबित हुए हैं. फिल साल्ट अगर विराट कोहली के साथ मिलकर अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप करते तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम 210-215 रन के स्कोर तक पहुंच सकती थी.