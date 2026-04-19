74 करोड़ लेते हैं ये 5 विदेशी खिलाड़ी, IPL में मचा रहे तबाही, फ्रेंचाइजियों का पैसा हुआ वसूल

IPL 2026 की नीलामी में कुछ फ्रेंचाइजी ने विदेशी खिलाड़ियों को मोटी रकम पर रिटेन किया था. इस सीजन का शुरुआती फेज देखा जाए, तो इन फ्रेंचाइजियों का यह दांव कारगर साबित हुआ. आइए, ऐसे ही रिटेन किए गए 5 विदेशी खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, जो इस सीजन अपनी चमक बिखेर रहे हैं. IPL में ये 5 खिलाड़ी मिलकर लगभग 74 करोड़ रुपए की सैलरी लेते हैं.

1. हेनरिक क्लासेन

सनराइजर्स हैदराबाद ने इस सीजन साउथ अफ्रीकी विकेटकीपर-बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन को 23 करोड़ रुपए में रिटेन किया था. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने आईपीएल 2026 में अपनी चमक बिखेरी. हेनरिक क्लासेन ने IPL 2026 के शुरुआती 6 मुकाबलों में 47.17 की औसत के साथ 283 रन बनाए, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबलों में 3 अर्धशतक भी शामिल हैं.

2. जोफ्रा आर्चर

इंग्लैंड के इस दाएं हाथ के तेज गेंदबाज को राजस्थान रॉयल्स ने 12.50 करोड़ रुपए में रिटेन किया था. इस सीजन जोफ्रा आर्चर 5 मुकाबलों में 17 ओवर गेंदबाजी कर चुके हैं, जिसमें कुल 144 रन देकर 7 विकेट हासिल किए. इस दौरान उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 2-2 विकेट निकाले. मुंबई इंडियंस के खिलाफ जोफ्रा आर्चर ने 1 विकेट हासिल किया था.

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3. फिल साल्ट

इंग्लैंड के इस खिलाड़ी को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 11.50 करोड़ रुपए में रिटेन किया था. फिल साल्ट इस सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बेहतरीन ओपनर साबित हुए हैं, जिन्होंने शुरुआती 6 मुकाबलों में 33.67 की औसत के साथ 202 रन बनाए हैं. इस बीच फिल साल्ट ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 46 रन, मुंबई इंडियंस के खिलाफ 78 रन, जबकि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 63 रन की पारियां खेली हैं.

4. जोस बटलर

इंग्लैंड के इस विकेटकीपर-बल्लेबाज को गुजरात टाइटंस ने 15.75 करोड़ रुपए में रिटेन किया, जिसके बाद जोस बटलर ने न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी, बल्कि विकेटकीपिंग से भी वाहवाही बटोरी. इस सीजन 5 मुकाबलों में बतौर विकेटकीपर जोस बटलर बल्ले से 40.20 की औसत के साथ 201 रन बना चुके हैं. इस दौरान उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ लगातार मुकाबलों में अर्धशतक लगाए.

5. कैगिसो रबाडा

गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2026 में साउथ अफ्रीका के इस दाएं हाथ के तेज गेंदबाज को 10.75 करोड़ रुपए में रिटेन किया था. कैगिसो रबाडा इस IPL सीजन 5 मुकाबलों में कुल 19 ओवर गेंदबाजी कर चुके हैं, जिसमें 191 रन देकर 7 विकेट निकाले हैं. इस दौरान उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 29 रन देकर 3 विकेट हासिल किए थे.