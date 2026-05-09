किसने डुबोई दिल्ली कैपिटल्स की लुटिया? कप्तान से लेकर ओपनर तक, ये हैं टीम की हार के 5 मुजरिम

IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने शुक्रवार को खेले गए आईपीएल (IPL) मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 34 गेंद बाकी रहते 8 विकेट से हरा दिया. दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम ने इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 142 रन बनाए और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के सामने जीत के लिए 143 रन का टारगेट रखा. जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम ने 14.2 ओवर में ही 2 विकेट खोकर 147 रन बनाते हुए 34 गेंद बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया. इस मैच में 5 क्रिकेटर्स, ऐसे रहे जो दिल्ली कैपिटल्स (DC) की हार के सबसे बड़े मुजरिम साबित हुए हैं. आइए एक नजर डालते हैं उन 5 क्रिकेटर्स पर-

1. अक्षर पटेल

दिल्ली कैपिटल्स (DC) के कप्तान अक्षर पटेल कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ इस मैच में गेंद और बल्ले से फ्लॉप साबित हुए हैं. अक्षर पटेल इस मैच में सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए और गेंदबाजी के दौरान भी उन्हें महज 1 विकेट ही मिला है.

2. मुकेश कुमार

दिल्ली कैपिटल्स (DC) के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ इस मैच में महज 2 गेंद पर 7 रन लुटा दिए. मुकेश कुमार ने 21 की इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी की है. मुकेश कुमार की एक गेंद पर कैमरून ग्रीन ने एक रन लिया, जबकि दूसरी गेंद पर फिन एलन ने उन्हें छक्का जड़ दिया.

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3. केएल राहुल

दिल्ली कैपिटल्स (DC) के धाकड़ बल्लेबाज केएल राहुल भी इस मैच में बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं. केएल राहुल इस मैच में 14 गेंद पर सिर्फ 23 रन बनाकर आउट हो गए. केएल राहुल अपनी पारी में सिर्फ 4 चौके ही लगा पाए, उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने अपना शिकार बनाया.

4. समीर रिजवी

दिल्ली कैपिटल्स (DC) के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज समीर रिजवी ने भी इस मैच में घुटने टेक दिए. समीर रिजवी इस मैच में 7 गेंद पर सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के दिग्गज ऑफ स्पिनर सुनील नरेन ने समीर रिजवी को अपना शिकार बनाया.

5. ट्रिस्टन स्टब्स

दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए नंबर-5 पर बैटिंग करने उतरे साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स ने भी हथियार डाल दिए. ट्रिस्टन स्टब्स इस मैच में 4 गेंद पर सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए. ट्रिस्टन स्टब्स को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के तेज गेंदबाज अनुकूल रॉय ने क्लीन बोल्ड कर दिया.