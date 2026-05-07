IPL 2026: आज लखनऊ में दिखेगा 'विराट शो', सम्मान की लड़ाई जीत पाएगी ऋषभ पंत की टीम, ये 5 खिलाड़ी होंगे गेमचेंजर!

IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच IPL 2026 का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. इकाना लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का होम ग्राउंड है, लेकिन इस मैदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) इकाना में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ एक भी IPL मैच नहीं जीत पाई है. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का IPL 2026 में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन रहा है. टीम 9 मैचों में सिर्फ 2 जीत दर्ज कर सकी है और प्वाइंट्स टेबल में आखिरी स्थान (दसवें नंबर) पर है.

लखनऊ बनाम बेंगलुरु की महाजंग

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) अपने पिछले 6 मैच लगातार हारी है. इसलिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) जैसी मजबूत टीम के खिलाफ होने वाले मुकाबले में ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) टीम से किसी करिश्माई प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की जा रही है. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का अपने घरेलू मैदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ रिकॉर्ड भी बेहद खराब रहा है. इकाना क्रिकेट स्टेडियम में LSG और RCB के बीच अब तक दो मुकाबले खेले गए हैं. दोनों ही मुकाबलों में LSG को हार का सामना करना पड़ा है. लखनऊ सुपर जाएंट्स (LSG) की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है. ऐसे में उसकी नजर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ सम्मान की लड़ाई जीतने पर होगी. मैच में 5 खिलाड़ियों पर सबकी नजरें रहेंगी.

1. विराट कोहली

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम को सबसे बड़ा खतरा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली से होगा. विराट कोहली बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. आज के मैच में 78 रन बनाते ही विराट कोहली टी20 क्रिकेट में अपने 14000 रन भी पूरे कर लेंगे. विराट कोहली अभी तक IPL 2026 के 9 मैचों में 54.14 की औसत से 379 रन बना चुके हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

2. निकोलस पूरन

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खूंखार बल्लेबाज निकोलस पूरन गहरा घाव दे सकते हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का यह मैच विनर बल्लेबाज फॉर्म में आ चुका है. 4 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के पिछले मैच में निकोलस पूरन ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में 21 गेंद पर 63 रनों की पारी खेली थी. निकोलस पूरन ने 300 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 1 चौका और 8 छक्के ठोके थे.

3. ऋषभ पंत

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्तान ऋषभ पंत का IPL 2026 में अभी तक प्रदर्शन बेहद खराब रहा है. ऋषभ पंत ने अभी तक 9 मैचों में 25.50 की औसत से 204 रन बनाए हैं, जिसमें सिर्फ एक अर्धशतक ही शामिल है. ऋषभ पंत का हाईएस्ट स्कोर नाबाद 68 रन रहा है. भले ही पिछले कई मैचों से ऋषभ का बल्ला खामोश हैं, लेकिन सम्मान की लड़ाई में पंत जरूर अपना बेस्ट प्रदर्शन देने की कोशिश करेंगे. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ आज के मैच में ऋषभ पंत बड़ी पारी खेल सकते हैं.

4. भुवनेश्वर कुमार

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्विंग गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार सबसे बड़ा काल साबित हो सकते हैं. भुवनेश्वर कुमार का इस IPL 2026 सीजन में बहुत कमाल का प्रदर्शन रहा है. भुवनेश्वर कुमार ने IPL 2026 के 9 मैचों में अभी तक 15.52 की कातिलाना गेंदबाजी औसत से सबसे ज्यादा 17 विकेट चटकाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 5 रन देकर 3 विकेट लेना रहा है. भुवनेश्वर कुमार के पास फिलहाल पर्पल कैप भी है.

5. मोहम्मद शमी

मोहम्मद शमी शुरुआती और डेथ ओवरों में विकेट चटकाने में माहिर हैं. मोहम्मद शमी ने IPL 2026 में अभी तक 95 डॉट गेंदें फेंकी हैं. मोहम्मद शमी ने IPL 2026 के 9 मैचों में अभी तक 37.87 की गेंदबाजी औसत से 8 विकेट चटकाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 9 रन देकर 2 विकेट लेना रहा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी सबसे बड़ा साबित हो सकते हैं.