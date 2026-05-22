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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: विराट कोहली से लेकर अभिषेक शर्मा तक... कुछ देर में हैदराबाद में आएगा तूफान, ये 5 होंगे गेमचेंजर!

IPL 2026: विराट कोहली से लेकर अभिषेक शर्मा तक... कुछ देर में हैदराबाद में आएगा तूफान, ये 5 होंगे गेमचेंजर!

IPL 2026 SRH vs RCB: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच IPL 2026 का मुकाबला कुछ ही देर में हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. हैदराबाद की पिच सबसे ज्यादा रन बनाने वाली पिचों में से एक है. इस पिच पर पिछले दो मैचों में 771 रन बने थे. दोनों ही टीमों में जोरदार शॉट लगाने वाले बल्लेबाज भरे हुए हैं, इसलिए आज के मैच में एक बार फिर रनों की बरसात देखने को मिल सकती है. 5 खिलाड़ी ऐसे हैं, जो आज अपनी-अपनी टीमों के लिए मैच का रुख पलट सकते हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 22, 2026, 06:14 PM IST
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IPL 2026: विराट कोहली से लेकर अभिषेक शर्मा तक... कुछ देर में हैदराबाद में आएगा तूफान, ये 5 होंगे गेमचेंजर!

IPL 2026 SRH vs RCB: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच IPL 2026 का मुकाबला कुछ ही देर में हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. हैदराबाद की पिच सबसे ज्यादा रन बनाने वाली पिचों में से एक है. इस पिच पर पिछले दो मैचों में 771 रन बने थे. दोनों ही टीमों में जोरदार शॉट लगाने वाले बल्लेबाज भरे हुए हैं, इसलिए आज के मैच में एक बार फिर रनों की बरसात देखने को मिल सकती है. 5 खिलाड़ी ऐसे हैं, जो आज अपनी-अपनी टीमों के लिए मैच का रुख पलट सकते हैं.

1. विराट कोहली

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम को सबसे बड़ा खतरा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली से होगा. विराट कोहली बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. विराट कोहली अभी तक IPL 2026 के 13 मैचों में 54.20 की औसत और 164.74 के स्ट्राइक रेट से 542 रन बना चुके हैं, जिसमें 1 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं.

2. अभिषेक शर्मा

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खूंखार ओपनर अभिषेक शर्मा गहरा घाव दे सकते हैं. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) का यह मैच विनर बल्लेबाज फॉर्म में है. अभिषेक शर्मा अभी तक IPL 2026 के 13 मैचों में 42.25 की औसत और 201.99 के स्ट्राइक रेट से 507 रन बना चुके हैं, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं.

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3. ईशान किशन

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन का IPL 2026 में अभी तक प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है. ईशान किशन ने अभी तक IPL 2026 के 13 मैचों में 37.69 की औसत से 490 रन बनाए हैं, जिसमें 5 अर्धशतक शामिल हैं. ईशान किशन का हाईएस्ट स्कोर 91 रन रहा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ आज के मैच में ईशान किशन बड़ी पारी खेल सकते हैं.

4. भुवनेश्वर कुमार

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्विंग गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार सबसे बड़ा काल साबित हो सकते हैं. भुवनेश्वर कुमार का इस IPL 2026 सीजन में बहुत कमाल का प्रदर्शन रहा है. भुवनेश्वर कुमार ने IPL 2026 के 13 मैचों में अभी तक 16.37 की कातिलाना गेंदबाजी औसत से सबसे ज्यादा 24 विकेट चटकाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 23 रन देकर 4 विकेट लेना रहा है. भुवनेश्वर कुमार के पास फिलहाल पर्पल कैप भी है.

5. पैट कमिंस

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के कप्तान और खूंखार तेज गेंदबाज पैट कमिंस शुरुआती और डेथ ओवरों में विकेट चटकाने में माहिर हैं. पैट कमिंस ने IPL 2026 में अभी तक 62 डॉट गेंदें फेंकी हैं. पैट कमिंस ने IPL 2026 के 6 मैचों में अभी तक 24.37 की गेंदबाजी औसत से 8 विकेट चटकाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 28 रन देकर 3 विकेट लेना रहा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए पैट कमिंस सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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