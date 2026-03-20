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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 से पहले ही SRH, RCB और DC को बड़ा झटका...यह 3 तूफानी बॉलर नहीं खेलेंगे शुरुआती मैच, जानिए वजह

IPL 2026 से पहले ही SRH, RCB और DC को बड़ा झटका...यह 3 तूफानी बॉलर नहीं खेलेंगे शुरुआती मैच, जानिए वजह

IPL 2026 A Major Blow for SRH, RCB and DC: दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में खलबली मच गई है, क्योंकि टीम का 11.75 करोड़ का बॉलर शुरुआती मैच मिस करने वाला है. यह खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से आता है और शुरुआती मैच मिस करने वाला तीसरा कंगारू बॉलर बन चुका है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 20, 2026, 12:06 PM IST
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फोटो क्रेडिट (X/@cricbuzz)
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IPL 2026 A Major Blow for SRH, RCB and DC: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन में अब सिर्फ 8 दिन बाकी रह गए हैं. 28 मार्च से नए सीजन की धूम होगी. इस सीजन के आगाज से पहले ही सनराइजर्स हैदराबाद (SRH), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खेमे में मायूसी छा गई है. इसकी वजह 3 मैच विनर बॉलर हैं, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया की घातक तिकड़ी कहा जाता है. इस तिकड़ी में पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क का नाम है. ये तीनों ही IPL 2026 के शुरुआती मुकाबलों से बाहर हो गए हैं. इससे तीन टीमों को बड़ा झटका लगा है.

हाल ही में यह कन्फर्म हो गया था कि पैट कमिंस और जोश हेजलवुड अपनी-अपनी IPL टीमों के लिए शुरुआती मैच मिस करेंगे. दोनों चोट से परेशान हैं और पूरी तरह रिकवरी नहीं हुई है. अब स्टार्क को लेकर बड़ा अपडेट आया है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि स्टार्क IPL 2026 के शुरुआती कुछ मुकाबलों में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे, हालांकि इसके पीछे की वजह खुलकर साफ नहीं की गई है.

1. पैट कमिंस- पैट कमिंस पीठ की चोट से परेशान हैं. इसी चोट की वजह से वह T20 विश्व कप 2026 भी नहीं खेल पाए. वह ओपनिंग मैच नहीं खेलेंगे और शुरुआत के कुछ मैच मिस कर सकते हैं. उनकी जगह ईशान किशन टीम को लीड करेंगे.

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2. जोश हेजलवुड- दाएं हाथ का यह तेज गेंदबाज भी RCB के लिए शुरुआती मैच मिस कर सकता है, क्योंकि वह हैमस्ट्रिंग और अकिलीज टेंडन (Achilles Tendon) की पुरानी चोटों से जूझ रहे हैं. हेजलवुड के अप्रैल के दूसरे हफ्ते (लगभग 10-15 अप्रैल के बीच) तक टीम से जुड़ने की उम्मीद है.

3. मिचेल स्टार्क- बाएं हाथ का यह तेज गेंदबाज दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा है. स्टार्क भी शुरुआती मैच मिस करने वाले हैं. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने स्टार मल्टी-फॉर्मेट गेंदबाजों के मामले में सावधानी भरा रवैया अपना रहा है. वर्कलोड मैनेज करने के लिए स्टार्क IPL के सभी मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि पिछले 12 महीनों में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में किसी भी अन्य तेज गेंदबाज की तुलना में ज्यादा गेंदें फेंकी हैं.

स्टार्क ने IPL 2025 में क्या किया था?

मिचेल स्टार्क एक मैच विनर बॉलर हैं. शुरुआती मैचों में उनका न होना दिल्ली की टीम के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है. पिछले सीजन यानी 2025 में इस गेंदबाज ने अक्षर पटेल की कप्तानी में खेलते हुए 11 मैचों में 14 विकेट लिए थे. अब उनकी गैरमौजूदगी में दिल्ली कैपिटल्स के लिए लुंगी एनगिडी पेस अटैक को लीड करेंगे. उनके साथ देने के लिए टीम में टी नटराजन, आकिब नबी डार, काइल जेमीसन और दुष्मंथा चमीरा मौजूद हैं.

ये भी पढ़ें: IPL के बाद अब PSL से भी कट सकता है Mustafizur Rahman का पत्ता, जानिए क्यों अपने 6 खिलाड़ियों को भेजने से डर रहा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड?

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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