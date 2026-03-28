IPL 2026: मैच से चंद घंटों पहले दिग्गज ने चुनी SRH की Playing XI, ईशान नहीं... इस खूंखार बल्लेबाज को बनाया ओपनर

IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ आज शाम 7:30 बजे से मुकाबला खेलेगी, जिससे पहले पूर्व भारतीय ओपनर आकाश चोपड़ा ने साल 2016 की चैंपियन सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए अपनी सबसे मजबूत प्लेइंग इलेवन चुनी है. यह मुकाबला बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है.

इस दिग्गज ने चुनी SRH की Playing XI

IPL 2026 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को एक बड़ा झटका लगा है. कप्तान पैट कमिंस शुरुआती मैच नहीं खेल पाएंगे. उनकी गैरमौजूदगी में भारत की टी20 वर्ल्ड कप 2026 चैंपियन टीम के सदस्य ईशान किशन टीम की कप्तानी करेंगे. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के पास प्लेइंग इलेवन में पैट कमिंस की जगह लेने के लिए कई विकल्प हैं, जिनमें ऑलराउंडर ब्राइडन कार्स, डेविड पेन और ईशान मलिंगा शामिल हैं.

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डेथ ओवर्स के लिए एक स्पेशलिस्ट गेंदबाज की जरूरत

आकाश चोपड़ा ने श्रीलंकाई तेज गेंदबाज को चुना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि टीम की गेंदबाजी कमजोर है और उसे डेथ ओवर्स के लिए एक स्पेशलिस्ट गेंदबाज की जरूरत होगी. आकाश चोपड़ा ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) मैनेजमेंट से गुजारिश की है कि वे नीतीश कुमार रेड्डी को नंबर 5 से नीचे बल्लेबाजी के लिए न भेजें.

नीतीश कुमार रेड्डी नंबर 5 पर

आकाश चोपड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो में कहा, 'उनके सामने दूसरा बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार रेड्डी के साथ क्या किया जाए. उन्हें अब तक यह समझ नहीं आया है कि उन्हें किस नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा जाए. मुझे लगता है कि उन्हें नंबर 5 पर बल्लेबाजी करवानी चाहिए, लेकिन कभी-कभी उन्हें नंबर 6 पर भेज दिया जाता है और कभी-कभी नंबर 4 पर. वे उनके लिए कभी कोई पक्की जगह नहीं खोज पाए.'

अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ओपनिंग करेंगे

चोपड़ा ने शुरुआती चार बल्लेबाजों में कोई बदलाव नहीं किया है. अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ओपनिंग करेंगे, जबकि ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन नंबर तीन और चार पर बल्लेबाजी करेंगे. उन्होंने नंबर 6 पर लियाम लिविंगस्टोन को चुना है, उनके साथ नंबर 7 पर साहिल अरोड़ा होंगे. चोपड़ा ने गेंदबाजी के लिए तीन भारतीय तेज गेंदबाजों को चुना है, जिनमें हर्षल पटेल, शिवम मावी और जयदेव उनादकट शामिल हैं. इनके साथ मलिंगा भी टीम में होंगे. स्पिन गेंदबाज जीशान अंसारी और शिवांग कुमार उनके 'इम्पैक्ट प्लेयर' के विकल्प हैं.

आकाश चोपड़ा की प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (कप्तान), हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, लियाम लिविंगस्टोन, सलिल अरोड़ा, हर्षल पटेल, शिवम मावी, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा.

इम्पैक्ट प्लेयर: जीशान अंसारी/शिवांग कुमार.