IPL 2026 से पहले नाकाम लखनऊ टीम में जान फूंकने की तैयारी, ये दिग्गज बन सकते हैं फील्डिंग कोच

Abhay Sharma may become LSG fielding coach: आईपीएल 2026 के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) नए तरीके से तैयारी कर रही है. टीम की कोचिंग स्टाफ में बदलाव किया जा रहा है. पिछले टीम के मेंटर रहे जहीर खान (Zaheer Khan) टीम से अलग हो चुके हैं. आने वाले सीजन के लिए एलएसजी कैंप में बतौर फील्डिंग कोच एक नया नाम जुड़ सकता है.

अभय शर्मा बनेंगे लखनऊ के फील्जिंग कोच?

एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अंडर-19 टीम के पूर्व फील्डिंग कोच अभय शर्मा आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के फील्डिंग कोच अपॉइंट किए जा सकते हैं. अभय इससे पहले युगांडा (Uganda) की नेशनल क्रिकेट टीम के हेड कोच रह चुके हैं. वो इससे पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए भी काम कर चुके हैं.

उनका एक्सपीरिएंस

अभय शर्मा के पास कोचिंग का लंबा तजुर्बा है, जो टीम के लिए काफी अहम साबित हो सकता है. उन्होंने पूर्व में शुभमन गिल, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल, अवेश खान, यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों के साथ काम किया है.

लखनऊ से जुड़े ये दिग्गज

एलएसजी ने हाल ही में टॉम मूडी (Tom Moody) को अपना डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनाया है. साथ ही न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) को अपना स्ट्रेटेजिक डायरेक्टर नियुक्त किया है. विलियमसन फिलहाल क्रिकेट में एक्टिव हैं, लेकिन पिछले सीजन नीलामी में खरीददार नहीं मिलने के बाद अब उन्होंने दुनिया की इस सबसे रोमांचक और पॉपुलर लीग में पर्दे के पीछे से काम करने का फैसला किया है. विलियमसन के पास इंटरनेशनल और लीग क्रिकेट का भरपूर एक्सपीरिएंस है, जो जाहिर तौर पर टीम के लिए फायदेमंद होगा.

टीम की अब तक की परफॉर्मेंट

एलएसजी का पिछले दो सीजन में बेहद साधारण प्रदर्शन रहा है. आईपीएल 2025 में एलएसजी ने ऋषभ पंत पर इस उम्मीद से बड़ा इंवेस्टमेंट किया था कि वो टीम की तकदीर बदलेंगे, लेकिन पंत ने निराश किया. पंत टीम का हिस्सा हैं, लेकिन बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद में अगले सीजन के लिए टीम अपनी रणनीति में बदलाव के तहत कोचिंग स्टाफ में बदलाव कर रही है.

(इनपुट-आईएएनएस)