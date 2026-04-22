IPL 2026: अभिषेक शर्मा ने एक शतक से बनाए 5 महारिकॉर्ड, 350 छक्कों से हिला दी रिकॉर्ड-बुक

IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खूंखार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट में 5 महारिकॉर्ड बना दिए हैं. दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मंगलवार को खेले गए IPL मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के ओपनर अभिषेक शर्मा ने 47 गेंदों में शतक पूरा किया. अभिषेक शर्मा ने इस मुकाबले में 198.53 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 68 गेंदों में 10 छक्कों और 10 चौकों के साथ 135 रन की पारी खेली.
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IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खूंखार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट में 5 महारिकॉर्ड बना दिए हैं. दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मंगलवार को खेले गए IPL मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के ओपनर अभिषेक शर्मा ने 47 गेंदों में शतक पूरा किया. अभिषेक शर्मा ने इस मुकाबले में 198.53 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 68 गेंदों में 10 छक्कों और 10 चौकों के साथ 135 रन की पारी खेली. अभिषेक शर्मा ने इस मैच में शतक जड़ते ही ओवरऑल टी20 क्रिकेट में 5 महारिकॉर्ड बनाए हैं.
दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मंगलवार को खेले गए IPL मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के ओपनर अभिषेक शर्मा ने अपनी पारी के दौरान 10 छक्के लगाए. अभिषेक शर्मा ने इसी के साथ ही ओवरऑल टी20 क्रिकेट में अपने 350 छक्के पूरे कर लिए हैं. अभिषेक शर्मा ने ओवरऑल टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने के मामले में महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. महेंद्र सिंह धोनी ने भी अभी तक अपने ओवरऑल टी20 करियर में 350 छक्के ठोके हैं.
अभिषेक शर्मा ने अपने ओवरऑल टी20 करियर में 9 शतक पूरे कर लिए हैं. अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. विराट कोहली ने भी अपने ओवरऑल टी20 क्रिकेट करियर में अभी तक 9 शतक ठोके हैं. अभिषेक शर्मा ने IPL में 2 शतक, टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक और डोमेस्टिक टी20 क्रिकेट में 5 शतक जमाए हैं.
अभिषेक शर्मा IPL में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की तरफ से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर आ गए हैं. अभिषेक शर्मा से पहले डेविड वॉर्नर और हेनरिक क्लासेन ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की ओर से खेलते हुए 2-2 शतक लगाए हैं.
अभिषेक शर्मा भारत की ओर से टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले संयुक्त रूप से पहले बल्लेबाज बन गए हैं. विराट कोहली और अभिषेक शर्मा ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 9 शतक लगाए हैं. टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने इस फॉर्मेट में 22 शतक लगाए हैं.
अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट में पांचवीं बार एक पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाने के साथ ही श्रेयस अय्यर (4) को पीछे छोड़ दिया है. अभिषेक शर्मा ने आईपीएल इतिहास की पांचवीं सबसे बड़ी पारी खेली. उन्होंने ट्रेविस हेड के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 8.5 ओवर में 97 रन जोड़े. वहीं, दूसरे विकेट के लिए उन्होंने ईशान किशन के साथ 35 गेंदों में 79 रनों की शानदार साझेदारी निभाई. हेनरिक क्लासेन संग मिलकर अभिषेक शर्मा ने 32 गेंदों में 66 रनों की अटूट साझेदारी निभाई, जिसके दम पर सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 242 रन बनाने में सफल रही.