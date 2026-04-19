IPL 2026: 4,4,4,4,4,6,6.... 22 गेंद पर 59 रन, खूंखार बल्लेबाज ने मचाया रनों का तांडव, तड़पते रहे गेंदबाज

विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की तरफ से इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. शनिवार को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ खेलते हुए अभिषेक शर्मा ने महज 15 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने 268.18 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज करते हुए 22 गेंदों में 4 छक्कों और 6 चौकों के साथ 59 रन की पारी खेली. इस दौरान ट्रेविस हेड के साथ 5.5 ओवरों में 75 रन की साझेदारी की.

खूंखार बल्लेबाज ने मचाया रनों का तांडव

अभिषेक शर्मा का यह IPL करियर में उनका सबसे तेज अर्धशतक रहा. इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की तरफ से सबसे तेज IPL अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में अभिषेक शर्मा ही टॉप पर थे, लेकिन साल 2024 में अभिषेक शर्मा ने उस पारी मे मुंबई इंडियंस के खिलाफ 16 गेंदों में यह कारनामा किया था. अभिषेक शर्मा के अलावा, सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की तरफ से खेलते हुए ट्रेविस हेड ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ IPL 2024 में 16-16 गेंदों में 50 रन का आंकड़ा छुआ था.

लगातार 7 गेंदों पर चौके और छक्के

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ इस मैच में अर्धशतक पूरा करने से पहले अभिषेक शर्मा ने लगातार 7 गेंदों पर बाउंड्री लगाईं. उन्होंने चौथे ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर चौके लगाने के बाद पांचवें ओवर की आखिरी 5 गेंदों पर 3 छक्के और 6 चौके लगाकर 'पचासा' पूरा किया. हालांकि, अभिषेक शर्मा ने 7वें ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाकर लगातार 8वीं गेंद पर बाउंड्री लगाई, लेकिन इससे पहले ही उनका अर्धशतक पूरा हो चुका था.

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हैदराबाद ने चेन्नई को 10 रन से हराया

IPL 2026 में शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 10 रनों से हराया. 195 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 184 रन ही बना सकी. यह सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की इस सीजन की तीसरी जीत है. अभिषेक शर्मा ने आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने 83 IPL मैचों में 27.44 की औसत से 2003 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 11 अर्धशतक शामिल हैं.