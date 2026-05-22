22 गेंद पर 56 रन... 5 छक्के और 4 चौके, 254 का स्ट्राइक रेट, अभिषेक शर्मा ने दुनिया में बनाया ये हैरतअंगेज रिकॉर्ड

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ शुक्रवार को IPL 2026 के मैच के दौरान महज 20 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने 254.55 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 22 गेंदों में 5 छक्कों और 4 चौकों के साथ 56 रन की पारी खेली. अभिषेक शर्मा ने अपनी इस पारी के साथ ही एक हैरतअंगेज रिकॉर्ड बना दिया है. अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट के सबसे बेरहम बल्लेबाज क्रिस गेल के एक प्रचंड रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है.
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सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ शुक्रवार को IPL 2026 के मैच के दौरान महज 20 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने 254.55 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 22 गेंदों में 5 छक्कों और 4 चौकों के साथ 56 रन की पारी खेली. अभिषेक शर्मा ने अपनी इस पारी के साथ ही एक हैरतअंगेज रिकॉर्ड बना दिया है. अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट के सबसे बेरहम बल्लेबाज क्रिस गेल के एक प्रचंड रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ शुक्रवार को IPL 2026 के मैच के दौरान अभिषेक शर्मा ने पांच छक्के जड़े, इसी के साथ ही वह एक से ज्यादा T20 सीरीज या टूर्नामेंट में 40 या उससे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारत के पहले और दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. अभिषेक शर्मा IPL 2026 के 14 मैचों में अभी तक 43 छक्के उड़ा चुके हैं. अभिषेक शर्मा ने IPL 2024 सीजन में भी 40 से ज्यादा छक्के लगाए थे. अभिषेक शर्मा ने उस सीजन में हैदराबाद की टीम के लिए 16 मैच खेले थे और 42 छक्के जड़े थे. अभिषेक शर्मा से पहले, सिर्फ क्रिस गेल ही एक से ज्यादा T20 सीरीज या टूर्नामेंट में 40 से ज्यादा छक्के लगाने में कामयाब रहे थे.
वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए IPL 2012 में 59, IPL 2013 में 51 और IPL 2011 में 41 छक्के लगाए थे. क्रिस गेल ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग के 2017 सीजन में रंगपुर राइडर्स के लिए भी 47 छक्के जड़े थे. IPL 2026 में अपने छक्कों की संख्या 43 तक पहुंचाकर, अभिषेक शर्मा ने एक ही IPL सीजन में 42 छक्कों का अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया.
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