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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: गरीबी में आटा गीला... लखनऊ की टीम से बाहर हुए दो खूंखार बल्लेबाज, आखिरी लीग मैच में पंत की सेना को बड़ा झटका

IPL 2026: गरीबी में आटा गीला... लखनऊ की टीम से बाहर हुए दो खूंखार बल्लेबाज, आखिरी लीग मैच में पंत की सेना को बड़ा झटका

IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच IPL 2026 का मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम ने इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और पंजाब किंग्स (PBKS) दोनों टीमों के लिए यह लीग स्टेज का आखिरी मैच है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 23, 2026, 07:50 PM IST
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IPL 2026: गरीबी में आटा गीला... लखनऊ की टीम से बाहर हुए दो खूंखार बल्लेबाज, आखिरी लीग मैच में पंत की सेना को बड़ा झटका

IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच IPL 2026 का मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम ने इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और पंजाब किंग्स (PBKS) दोनों टीमों के लिए यह लीग स्टेज का आखिरी मैच है.

गरीबी में आटा गीला

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए यह मैच सिर्फ औपचारिकता है, क्योंकि वे प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रहे हैं. वहीं, पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए यह 'करो या मरो' वाला मुकाबला है, ताकि वे IPL 2026 में आगे बढ़ने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रख सकें. इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की प्लेइंग इलेवन से दो खूंखार बल्लेबाज बाहर हो गए हैं. एडेन मार्करम और मिचेल मार्श लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की प्लेइंग इलेवन से बाहर हो गए हैं.

लखनऊ की टीम से बाहर हुए दो खूंखार बल्लेबाज

एडेन मार्करम लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम को छोड़कर साउथ अफ्रीका लौट गए, क्योंकि वह और उनकी पत्नी, निकोल डैनियली ओ'कॉनर, अपने पहले बच्चे का इंतजार कर रहे हैं. इस कपल ने साल 2022 में शादी की थी और पिछले साल दिसंबर में एडेन मार्करम की पत्नी ने अपनी प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी. वहीं, दूसरी और मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान के बीच होने वाली तीन मैचों की ODI सीरीज में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान रवाना हो गए हैं. यह सीरीज 30 मई को रावलपिंडी में शुरू होगी.

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यह विकेट क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा

लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने कहा, 'टॉस जीतकर हम भी पहले गेंदबाजी ही चुनते. यह विकेट क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, चाहे गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी. यह बल्लेबाजी के लिए सबसे अच्छे विकेटों में से एक है. यह एक हाई-स्कोरिंग मैच हो सकता है. टीम में दो बदलाव हैं, अर्जुन (तेंदुलकर) और अर्शिन कुलकर्णी टीम में आए हैं. यह सीजन हमारे लिए काफी मुश्किल रहा है, लेकिन साथ ही, हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला. बतौर टीम और व्यक्तिगत तौर पर भी. मैं अपने फैंस से माफी मांगना चाहूंगा, वे यूपी से यहां आए हैं. हमारे लिए यह सफर काफी मुश्किल रहा है, लेकिन आज हम अपना शत प्रतिशत देंगे.'

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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