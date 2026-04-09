VIDEO: Ajinkya Rahane ने ठोका अनोखा छक्का....गेंद कहीं, बल्ला कहीं... हर कोई रह गया दंग!

Ajinkya Rahane hits a unique six: इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. अब तक 14 मैच हो चुके हैं. 15वां मुकाबला केकेआर और एलएसजी के बीच ईडन गार्डन्स में चल रहा है. पहले बैटिंग करने उतरी केकेआर के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 24 बॉल पर 41 रन बनाए हैं. इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के उड़ाए. उन्होंने 9वें ओवर की पहली बॉल पर एक अनोखा छक्का मारा, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया.

दरअसल, क्रिकेट में ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि बल्लेबाज के हाथ से बैट छूट जाए, फिर भी गेंद बाउंड्री के पार जाकर गिरे. इस बॉल पर यही हुआ. रहाणे ने जोर से बल्ला घुमाया. गेंद से कनेक्शन बढ़िया हो गया. रहाणे के हाथ से बल्ला भी छूटकर स्क्वायर लेग की तरफ उड़ गया, लेकिन गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट की बाउंड्री के पार जा गिरी.

यह छक्का इसलिए पूरा हुआ क्योंकि रहाणे ने काफी जोर से बल्ला घुमाया था. इस छक्के को जिसने भी देखा, वह दंग रह गया.

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रहाणे 41 जबकि रघुवंशी 45 रन बनाकर आउट

खबर लिखे जाने तक केकेआर ने 14 ओवरों में 4 विकेट खोकर 112 रन बना लिए हैं. रहाणे 24 बॉल पर 41 रन बनाकर आउट हो चुके हैं. अंगकृष रघुवंशी ने 33 बॉल पर 45 रन बनाए हैं. फिन एलन 9, जबकि रिंकू सिंह सिर्फ 4 रन बना सके. फिलहाल क्रीज पर कैमरन ग्रीन और रोवमैन पॉवेल 1 रन बनाकर नाबाद हैं.

दोनों टीमों की प्लेइंग 11

कोलकाता नाइट राइडर्स: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, कैमरन ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सुनील नारायण, अनूकुल रॉय, नवदीप सैनी, कार्तिक त्यागी.

इम्पैक्ट ऑप्शन- मनीष पांडेय, वैभव अरोरा, तेजस्वी सिंह, राहुल त्रिपाठी और टिम सईफर्ट.

लखनऊ सुपर जायंट्स: ऐडन मार्करम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, एम सिद्धार्थ, आवेश खान, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव ओर मोहम्मद शमी.

इम्पैक्ट ऑप्शन- वैभव अरोरा, मैथ्यू ब्रेट्ज्की, शहबाज अहमद, मयंक यादव और हिम्मत सिंह.

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