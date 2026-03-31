25.2 करोड़ के दबाव में कैमरून ग्रीन, क्या KKR और ऑस्ट्रेलिया को सता रही चिंता? नहीं थम रहा विवाद

मुंबई इंडियंस के खिलाफ मिली हार के बाद आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को लेकर शुरुआती सवाल उठने लगे हैं. उनकी भूमिका और टीम पर उनके असर को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच एंड्रयू मैकडॉनल्ड ने 26 साल के ग्रीन का बचाव किया है और कहा कि इतने महंगे ऑलराउंडर से हमेशा ज्यादा उम्मीदें रहती हैं. ग्रीन को केकेआर ने 25.2 करोड़ रुपये में टीम में शामिल किया था, लेकिन वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए पहले मुकाबले में उन्होंने गेंदबाजी नहीं की. इस मैच में केकेआर 220 रन का स्कोर बचाने में असफल रही. गेंदबाजी में ग्रीन का विकल्प न होना साफ नजर आया, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया और केकेआर के बॉलिंग अटैक की कमजोरी भी सामने आ गई.

26 वर्षीय ग्रीन का समर्थन

हालांकि एंड्रयू मैकडॉनल्ड का मानना है कि ग्रीन से शायद जरूरत से ज्यादा उम्मीदें की जा रही हैं, लेकिन उन्होंने 26 साल के इस खिलाड़ी का समर्थन करते हुए कहा कि वह जल्द ही सही संतुलन बना लेंगे. मीडिया से बात करते हुए मैकडॉनल्ड ने कहा, “IPL में उनसे काफी उम्मीदें रहती हैं, और किसी भी ऑलराउंडर से, जो ऑस्ट्रेलियाई टीम का अहम हिस्सा हो, उससे ज्यादा की उम्मीद होना स्वाभाविक है. यह गलत नहीं है, लेकिन ऑलराउंडर से हर पहलू में योगदान देने की अपेक्षा की जाती है.”

3 फॉर्मेट खेलते हैं ग्रीन

उन्होंने आगे कहा, “लोगों को लगता है कि वह बल्ले से 45 के आसपास औसत रखें और गेंदबाजी में 30 से कम का औसत बनाए रखें, लेकिन ऐसा कर पाना बहुत कम खिलाड़ियों के बस की बात होती है. मुझे पूरा भरोसा है कि उनका करियर आगे और बेहतर होगा. हम जानते हैं कि उनमें काफी क्षमता है. उन्हें बस इन उम्मीदों के बीच संतुलन बनाना होगा, खासकर जब वह तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं, जो किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता.”

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कैमरन ग्रीन KKR के लिए गेंदबाजी क्यों नहीं कर रहे हैं?

पहले मुकाबले में ग्रीन के गेंदबाजी न करने से कई सवाल खड़े हो गए. खासतौर पर तब, जब केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने पहले ही इशारा किया था कि उनके गेंदबाजी में वापसी करने से टीम का कॉम्बिनेशन और मजबूत होगा.बाद में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने साफ किया कि ग्रीन इस समय पीठ की चोट से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें करीब 10 से 12 दिनों तक गेंदबाजी से दूर रहना होगा. केकेआर टीम मैनेजमेंट को इस स्थिति की पूरी जानकारी है और उनके वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जा रहा है.

ग्रीन होंगे KKR के लिए एक्स फैक्टर

इस कमी का असर टीम के प्रदर्शन पर भी दिखा, खासकर तब जब केकेआर पहले से ही हर्षित राणा और आकाश दीप जैसे प्रमुख गेंदबाजों के बिना खेल रही थी, जबकि मथीशा पथिराना भी उपलब्ध नहीं थे. ग्रीन के ओवर नहीं मिलने की वजह से बाकी गेंदबाजों पर ज्यादा दबाव आ गया. वरुण चक्रवर्ती विकेट लेने में सफल नहीं हो पाए, वहीं वैभव अरोरा और ब्लेसिंग मुजरबानी को विपक्षी सलामी बल्लेबाजों ने काफी रन दिए.बल्लेबाजी में भी ग्रीन ज्यादा असर नहीं छोड़ पाए और शार्दुल ठाकुर की गेंद पर आउट होने से पहले उन्होंने 10 गेंदों में 18 रन बनाए. हालांकि शुरुआत भले ही उम्मीद के मुताबिक नहीं रही हो, लेकिन मैकडॉनल्ड का ग्रीन पर भरोसा दिखाता है कि टीम उनके लंबे समय के योगदान को ज्यादा महत्व देती है. केकेआर के लिए ग्रीन का एक पूर्ण ऑलराउंडर के रूप में वापसी करना आने वाले मैचों में टीम का संतुलन बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है.

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