IPL 2026: अजिंक्य रहाणे पर लगा सबसे शर्मनाक दाग, IPL के 19 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने रविवार को खेले गए IPL मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) को 4 विकेट से हरा दिया. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को IPL 2026 सीजन के शुरुआती 7 मैचों के बाद पहली जीत मिली है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के कप्तान अजिंक्य रहाणे इस मैच में बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके. अजिंक्य रहाणे बिना खाता खोले पवेलियन लौटे.
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IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने रविवार को खेले गए IPL मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) को 4 विकेट से हरा दिया. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को IPL 2026 सीजन के शुरुआती 7 मैचों के बाद पहली जीत मिली है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के कप्तान अजिंक्य रहाणे इस मैच में बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके. अजिंक्य रहाणे बिना खाता खोले पवेलियन लौटे.
अजिंक्य रहाणे के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. अजिंक्य रहाणे आईपीएल में बतौर ओपनिंग बल्लेबाज सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ अजिंक्य रहाणे 12वीं बार बिना खाता खोले पवेलियन लौटे. अजिंक्य रहाणे के बाद इस लिस्ट में पार्थिव पटेल का नाम है, जो आईपीएल में ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर 11 बार जीरो पर आउट हुए हैं. वहीं, शिखर धवन (10), गौतम गंभीर (10) और डेविड वॉर्नर (9) का नाम भी इस अनचाही लिस्ट में शुमार है.
1. अजिंक्य रहाणे - 12 बार
2. पार्थिव पटेल - 11 बार
3. शिखर धवन - 10 बार
4. गौतम गंभीर - 10 बार
5. डेविड वार्नर - 9 बार
राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ मैच में अजिंक्य रहाणे से पहले उनके ओपनिंग जोड़ीदार टिम सीफर्ट भी बिना खाता खोले आउट हुए. आईपीएल में यह महज दूसरा मौका है, जब कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के दोनों ओपनिंग बल्लेबाज जीरो पर आउट हुए हैं. इससे पहले साल 2014 में गौतम गंभीर और जैक कैलिस की सलामी जोड़ी बिना खाता खोले पवेलियन लौटी थी. अजिंक्य रहाणे IPL 2026 में बुरी तरह से संघर्ष करते हुए नजर आए हैं. इस सीजन खेली 7 पारियों में अजिंक्य रहाणे 25.33 की औसत से सिर्फ 152 रन ही बना सके हैं. अजिंक्य रहाणे ने अब तक इस सीजन महज एक अर्धशतक लगाया है और वह लगातार दूसरी मैच में जीरो पर आउट हुए हैं.
गुजरात टाइटंस के खिलाफ भी अजिंक्य रहाणे अपना खाता खोलने में नाकाम रहे थे. अंगकृष रघुवंशी भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और वह 19 गेंदों का सामना करने के बाद 10 रन बनाकर आउट हुए. वहीं, कैमरून ग्रीन अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे और उन्होंने 13 गेंदों में 4 चौके और एक छक्के की मदद से 27 रन बनाए. रोवमैन पॉवेल भी बल्ले से कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके और 23 रन बनाकर आउट हुए. इससे पहले राजस्थान रॉयल्स (RR) ने 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 155 रन बनाए. टीम की तरफ से वैभव सूर्यवंशी ने 28 गेंदों में 46 रन बनाए, जबकि यशस्वी जायसवाल ने 29 गेंदों में 39 रनों का योगदान दिया. जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम ने 19.4 ओवर में 6 विकेट पर 161 रन बनाए और IPL 2026 में अपनी पहली जीत दर्ज कर ली.