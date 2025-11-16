IPL 2026 All Captains: 10 में से 7 टीमों के कप्तान फिक्स, 2 पर सस्पेंस बरकरार, एक फ्रेंचाइजी को अभी भी तलाश

Advertisement
Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 16, 2025, 02:28 PM IST
IPL 2026 All Captains: आईपीएल 2026 से पहले खिलाड़ियों की रिटेंशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. सभी टीमों ने रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट जारी कर दी है. आंद्रे रसेल, वेंकटेश अय्यर, मथीशा पथिराना, आकाश दीप और रवि बिश्नोई जैसे स्टार खिलाड़ियों को उनकी टीमों ने बाहर कर दिया है. ये 16 दिसंबर को मिनी ऑक्शन में नजर आएंगे. रिटेंशन डे पर इस बात की पुष्टि हो गई कि ऋतुराज गायकवाड़ ही चेन्नई सुपरकिंग्स और ऋषभ पंत ही लखनऊ सुपर जाएंट्स की कप्तानी संभालेंगे. गायकवाड़ पिछले साल कुछ मैचों के बाद चोटिल हो गए थे और उनकी अनुपस्थिति में महेंद्र सिंह धोनी ने कमान संभाली थी.

इन टीमों के कप्तान तय

रिटेंशन के बाद 10 में से 9 टीमों के कप्तानों के नाम सामने आ गए है. मुंबई इंडियंस की कमान हार्दिक पांड्या के हाथों में ही रहेगी. उन्होंने पिछले साल टीम को प्लेऑफ में पहुंचाया था. उसे एलिमिनेटर में हराने वाली टीम गुजरात टाइटंस की कमान शुभमन गिल के पास ही है.पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, लखऊ सुपर जाएंट्स, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइटराइडर्स के कप्तानों के नाम सामने आ चुके हैं.

दो टीमों में अभी भी संशय

कोलकाता की कप्तानी पिछले साल अजिंक्य रहाणे ने की थी. वह अभी भी कप्तान हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि फ्रेंचाइजी अन्य नामों पर भी विचार कर रही है. वह केएल राहुल को ट्रेड करना चाहती है. अगर ऐसा होता है तो रहाणे के हाथों से कमान वापस ले ली जाएगी. दूसरी ओर, कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली कैपिटल्स है. वहां भी केंद्र में राहुल ही हैं. अभी कमान अक्षर पटेल के हाथों में है. मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी भी चर्चा हुई कि राहुल को दिल्ली की कप्तानी मिल सकती है. पिछले साल उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन इस बार वह तैयार हैं.

राजस्थान को कप्तान की तलाश

राजस्थान रॉयल्स ने अपने कप्तान संजू सैमसन को ट्रे़ड के जरिए चेन्नई सुपरकिंग्स को दे दिया. फ्रेंचाइजी को बदले में रवींद्र जडेजा और सैम करन मिले हैं. सैमसन की जगह कप्तान कौन होगा, इसे लेकर लगातार चर्चा हो रही है. फ्रेंचाइजी के बीच में यशस्वी जायसवाल और रियान पराग का नाम लिया जा रहा है. पराग ने पिछले साल सैमसन के अनफिट होने पर कप्तानी की थी. ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जडेजा ने कप्तान बनने के शर्त पर ही राजस्थान से जुड़ने का फैसला किया है. अब देखना है कि फ्रेंचाइजी किसे कप्तान बनाती है.

आईपीएल 2026 के लिए सभी टीमों के कप्तान

चेन्नई सुपरकिंग्स: ऋतुराज गायकवाड़
मुंबई इंडियंस: हार्दिक पांड्या
गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल
पंजाब किंग्स: श्रेयस अय्यर
सनराइजर्स हैदराबाद: पैट कमिंस
लखनऊ सुपर जाएंट्स: ऋषभ पंत
दिल्ली कैपिटल्स: अक्षर पटेल
कोलकाता नाइटराइडर्स: अजिंक्य रहाणे
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: रजत पाटीदार
राजस्थान रॉयल्स: घोषित नहीं.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

