IPL 2026: 9 मैचों में 17 विकेट...बल्लेबाजों के लिए 'काल' बना भारत का नया 'खूंखार' गेंदबाज... अंबाती रायडू ने तारीफ में पढ़े कसीदे

IPL 2026: आईपीएल 2026 में पहले मैच से लेकर अब तक एक तेज गेंदबाज ने गर्दा उड़ा रखा है. यह बॉलर अब तक 9 मैचों में 17 शिकार कर चुका है. उसकी घातक गेंदबाजी के सामने बल्लेबाज न सिर्फ बेबस दिख रहे हैं, बल्कि विकेट भी गंवा रहे हैं. अब इस भारतीय बॉलर की तारीफ में पूर्व क्रिकेटर अंबाती रायडू ने कसीदे पढ़े हैं.
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IPL 2026: इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. 45 मैच हो चुके हैं. इतने मैचों के बाद गेंदबाजों के बीच पर्पल कैप (Purple Cap) की जंग तेज हो गई है. इस रेस में जहां अनुभवी भुवनेश्वर कुमार अपना दबदबा बनाए हुए हैं, वहीं एक नए भारतीय युवा तेज गेंदबाज कंबोज ने अपने प्रदर्शन से सनसनी फैला दी है. कंबोज इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और दिग्गज खिलाड़ियों ने उन्हें भविष्य का सुपरस्टार बताना शुरू कर दिया है.
दाएं हाथ के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने इस सीजन में अब तक 9 मैच खेले हैं और शानदार 17 विकेट चटकाए हैं. वह इस समय रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के भुवनेश्वर कुमार के साथ संयुक्त रूप से सर्वोच्च विकेट लेने वालों की सूची में टॉप पर हैं. पर्पल कैप की रेस में कंबोज फिलहाल भुवी से केवल इकॉनमी रेट के आधार पर पीछे हैं, जहां भुवी की इकॉनमी 7.54 है, वहीं कंबोज 8.49 की इकॉनमी से रन दे रहे हैं.
शनिवार रात चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए अहम मुकाबले में कंबोज ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की जीत में मुख्य भूमिका निभाई. उन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी से 3 विकेट हासिल किए. उनके शिकारों की लिस्ट में विल जैक्स, हार्दिक पांड्या और रॉबिन मिंज जैसे बड़े नाम शामिल रहे, जिससे मुंबई की टीम बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच सकी. कंबोज ने 4 ओवर में 32 रन देकर कुल 3 विकेट लिए.
पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंबाती रायडू कंबोज के प्रदर्शन से बेहद प्रभावित हैं. ईएसपीएनक्रिकइंफो (ESPNcricinfo) से बातचीत में रायडू ने कहा कि कंबोज एक 'कंप्लीट गेंदबाज' बन चुके हैं. उन्होंने कहा, 'अगर आप पावरप्ले, मध्य ओवरों और डेथ ओवर्स, तीनों में गेंदबाजी करने में माहिर हैं, तो आप आईपीएल इतिहास के टॉप पांच गेंदबाजों में शामिल हो सकते हैं.' रायुडू ने आगे कहा कि कंबोज का स्टंप्स के पास से एंगल बनाना और सटीक यॉर्कर डालना वाकई कमाल का है, जो करना किसी भी गेंदबाज के लिए आसान नहीं होता.
दाएं हाथ के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज सिर्फ आईपीएल में ही नहीं, बल्कि घरेलू क्रिकेट में भी अपनी काबिलियत साबित कर चुके हैं. वह रणजी ट्रॉफी के इतिहास में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारत के केवल तीसरे गेंदबाज हैं. उनका यही अनुभव अब आईपीएल 2026 में रंग ला रहा है. आईपीएल के 20 मैचों में उन्होंने अब तक कुल 27 शिकार किए हैं. 13 रन देकर 3 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन है. वह इस सीजन चेन्नई के लिए सबसे घातक और मैच विनर गेंदबाज बनकर उभरे हैं.
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