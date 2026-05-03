Advertisement
trendingNow13202742
Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026: 9 मैचों में 17 विकेट...बल्लेबाजों के लिए काल बना भारत का नया खूंखार गेंदबाज... अंबाती रायडू ने तारीफ में पढ़े कसीदे

IPL 2026: 9 मैचों में 17 विकेट...बल्लेबाजों के लिए 'काल' बना भारत का नया 'खूंखार' गेंदबाज... अंबाती रायडू ने तारीफ में पढ़े कसीदे

IPL 2026: आईपीएल 2026 में पहले मैच से लेकर अब तक एक तेज गेंदबाज ने गर्दा उड़ा रखा है. यह बॉलर अब तक 9 मैचों में 17 शिकार कर चुका है. उसकी घातक गेंदबाजी के सामने बल्लेबाज न सिर्फ बेबस दिख रहे हैं, बल्कि विकेट भी गंवा रहे हैं. अब इस भारतीय बॉलर की तारीफ में पूर्व क्रिकेटर अंबाती रायडू ने कसीदे पढ़े हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 03, 2026, 02:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IPL 2026: 9 मैचों में 17 विकेट...बल्लेबाजों के लिए 'काल' बना भारत का नया 'खूंखार' गेंदबाज... अंबाती रायडू ने तारीफ में पढ़े कसीदे

IPL 2026: इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. 45 मैच हो चुके हैं. इतने मैचों के बाद गेंदबाजों के बीच पर्पल कैप (Purple Cap) की जंग तेज हो गई है. इस रेस में जहां अनुभवी भुवनेश्वर कुमार अपना दबदबा बनाए हुए हैं, वहीं एक नए भारतीय युवा तेज गेंदबाज कंबोज ने अपने प्रदर्शन से सनसनी फैला दी है. कंबोज इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और दिग्गज खिलाड़ियों ने उन्हें भविष्य का सुपरस्टार बताना शुरू कर दिया है.

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने इस सीजन में अब तक 9 मैच खेले हैं और शानदार 17 विकेट चटकाए हैं. वह इस समय रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के भुवनेश्वर कुमार के साथ संयुक्त रूप से सर्वोच्च विकेट लेने वालों की सूची में टॉप पर हैं. पर्पल कैप की रेस में कंबोज फिलहाल भुवी से केवल इकॉनमी रेट के आधार पर पीछे हैं, जहां भुवी की इकॉनमी 7.54 है, वहीं कंबोज 8.49 की इकॉनमी से रन दे रहे हैं.

चेपॉक में MI के खिलाफ बरपाया कहर

शनिवार रात चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए अहम मुकाबले में कंबोज ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की जीत में मुख्य भूमिका निभाई. उन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी से 3 विकेट हासिल किए. उनके शिकारों की लिस्ट में विल जैक्स, हार्दिक पांड्या और रॉबिन मिंज जैसे बड़े नाम शामिल रहे, जिससे मुंबई की टीम बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच सकी. कंबोज ने 4 ओवर में 32 रन देकर कुल 3 विकेट लिए.

Add Zee News as a Preferred Source

अंबाती रायडू ने तारीफ में पढ़े कसीदे

पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंबाती रायडू कंबोज के प्रदर्शन से बेहद प्रभावित हैं. ईएसपीएनक्रिकइंफो (ESPNcricinfo) से बातचीत में रायडू ने कहा कि कंबोज एक 'कंप्लीट गेंदबाज' बन चुके हैं. उन्होंने कहा, 'अगर आप पावरप्ले, मध्य ओवरों और डेथ ओवर्स, तीनों में गेंदबाजी करने में माहिर हैं, तो आप आईपीएल इतिहास के टॉप पांच गेंदबाजों में शामिल हो सकते हैं.' रायुडू ने आगे कहा कि कंबोज का स्टंप्स के पास से एंगल बनाना और सटीक यॉर्कर डालना वाकई कमाल का है, जो करना किसी भी गेंदबाज के लिए आसान नहीं होता.

रणजी ट्रॉफी में रच चुके हैं इतिहास

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज सिर्फ आईपीएल में ही नहीं, बल्कि घरेलू क्रिकेट में भी अपनी काबिलियत साबित कर चुके हैं. वह रणजी ट्रॉफी के इतिहास में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारत के केवल तीसरे गेंदबाज हैं. उनका यही अनुभव अब आईपीएल 2026 में रंग ला रहा है. आईपीएल के 20 मैचों में उन्होंने अब तक कुल 27 शिकार किए हैं. 13 रन देकर 3 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन है. वह इस सीजन चेन्नई के लिए सबसे घातक और मैच विनर गेंदबाज बनकर उभरे हैं.

ये भी पढ़ें: PSL 2026 Final: इतिहास रचने की दहलीज पर बाबर आजम...खिताबी जंग में 1 रन बनाते ही रच देंगे इतिहास, बनेंगे नंबर वन

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026anshul kamboj

Trending news

हाइकोर्ट ने Army Chief और रक्षा सचिव पर लगाया फाइन; जानें क्या है पूरा मामला
Indian Army
हाइकोर्ट ने Army Chief और रक्षा सचिव पर लगाया फाइन; जानें क्या है पूरा मामला
ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का ‘सीक्रेट प्लान’! सोशल मीडिया पर क्यों मचा है घमासान?
great nicobar project
ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का ‘सीक्रेट प्लान’! सोशल मीडिया पर क्यों मचा है घमासान?
चलती फ्लाइट से कूदा यात्री! चेन्नई एयरपोर्ट पर हाईवोल्टेज ड्रामा, मचा हड़कंप
chennai
चलती फ्लाइट से कूदा यात्री! चेन्नई एयरपोर्ट पर हाईवोल्टेज ड्रामा, मचा हड़कंप
मैं तुम्हें जला दूंगा...जानलेवा बनी बाइक की बहस, पिता ने बेटे पर फेंका पेट्रोल
bengaluru news
मैं तुम्हें जला दूंगा...जानलेवा बनी बाइक की बहस, पिता ने बेटे पर फेंका पेट्रोल
पुणे में 3 साल की मासूम से हैवानियत, सड़कों पर उतरे लोग; मुंबई-बेंगलुरु हाईवे जाम
Pune
पुणे में 3 साल की मासूम से हैवानियत, सड़कों पर उतरे लोग; मुंबई-बेंगलुरु हाईवे जाम
'दिल्ली से आओ, 10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे...',परिणाम से पहले फाल्टा सीट पर छिड़ी तकरार
west bengal election result
'दिल्ली से आओ, 10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे...',परिणाम से पहले फाल्टा सीट पर छिड़ी तकरार
9 मौतों में 3 की वजह बना डिजिटल लॉक? मां के सीने से चिपकी मिली मासूम की लाश
Delhi AC Blast
9 मौतों में 3 की वजह बना डिजिटल लॉक? मां के सीने से चिपकी मिली मासूम की लाश
DNA से होगी पहचान! दिल्ली AC ब्लास्ट में बुरी तरह जली लाशें, जानें 10 बड़ी बातें
Delhi AC Blast
DNA से होगी पहचान! दिल्ली AC ब्लास्ट में बुरी तरह जली लाशें, जानें 10 बड़ी बातें
बालकनी के रास्ते 20 लोगों को बचाया... दिल्ली AC ब्लास्ट के चश्मदीद ने क्या देखा?
Delhi
बालकनी के रास्ते 20 लोगों को बचाया... दिल्ली AC ब्लास्ट के चश्मदीद ने क्या देखा?
खून और पानी साथ नहीं! चेनाब पर भारत का एक्शन, पाकिस्तान में फिर होगी पानी की किल्लत
Pakistan
खून और पानी साथ नहीं! चेनाब पर भारत का एक्शन, पाकिस्तान में फिर होगी पानी की किल्लत