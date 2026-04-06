धोनी कभी नहीं देते इजाजत... अंबाती रायडू का चेन्नई की रणनीति पर प्रहार, RCB से हार के बाद CSK पर भड़के

IPL 2026 RCB vs CSK: आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का खराब दौर थमता नजर नहीं आ रहा है. रविवार (5 अप्रैल) को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने चेन्नई को 43 रनों से हरा दिया. यह इस टूर्नामेंट में चेन्नई की लगातार तीसरी हार है. इस शर्मनाक प्रदर्शन के बाद पूर्व भारतीय बल्लेबाज और सीएसके के पूर्व खिलाड़ी अंबाती रायडू ने टीम की डेथ ओवर गेंदबाजी रणनीति की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने इसे टीम की विफलता का मुख्य कारण बताया है.

आरसीबी की पारी के दौरान पारी का 19वां ओवर चेन्नई के लिए किसी त्रासदी से कम नहीं रहा. तेज गेंदबाज जेमी ओवर्टन ने इस एक ओवर में 30 रन लुटा दिए. आरसीबी के विस्फोटक बल्लेबाज टिम डेविड ने ओवर्टन की गेंदों पर बेरहमी से प्रहार कियाय. ओवर्टन ने 'अराउंड द विकेट' गेंदबाजी करने का प्रयास किया, लेकिन डेविड ने उनकी लाइन और लेंथ को आसानी से भांपते हुए गेंद को बार-बार बाउंड्री के बाहर भेजा. रायडू के अनुसार, यह रणनीति चेन्नई के लिए पूरी तरह आत्मघाती साबित हुई. अगर धोनी होते तो इसकी इजाजत नहीं देंगे.

रायडू ने धोनी की रणनीति के बारे में किया खुलासा

अंबाती रायडू ने एक दिलचस्प खुलासा करते हुए बताया कि चेन्नई की टीम ने अभ्यास सत्रों में 'अराउंड द विकेट' के एंगल्स की कोशिश पहले भी की थी, लेकिन एमएस धोनी ने मैचों में कभी इसकी अनुमति नहीं दी थी. रायडू ने ईएसपीएन-क्रिकइंफो से कहा, "धोनी डेथ ओवरों में इस तरह के एंगल्स के इस्तेमाल को मंजूरी नहीं देते थे क्योंकि बल्लेबाजों के लिए इसे काउंटर करना आसान होता है.'' रायडू का मानना है कि यदि बल्लेबाज क्रीज से थोड़ा बाहर खड़ा हो जाए, तो गेंदबाज का यह एंगल पूरी तरह विफल हो जाता है.

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डेथ ओवर चेन्नई की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है?

इस मैच के आंकड़े चेन्नई की गेंदबाजी की भयावह स्थिति को दिखाते हैं. टीम ने आखिरी चार ओवरों में 78 रन खर्च किए. इसकी बदौलत आरसीबी 250/3 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करने में सफल रही. हालांकि, चेन्नई ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 200 रनों का आंकड़ा पार किया, लेकिन वे जीत से बहुत पीछे रह गए. इससे पहले महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने भी टिप्पणी की थी कि इस पूरे टूर्नामेंट में चेन्नई की सबसे बड़ी चुनौती उनकी गेंदबाजी ही रहने वाली है.

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चोटिल खिलाड़ियों की अनुपस्थिति भारी पड़ रही

चेन्नई की डेथ बॉलिंग की समस्या और गहरा गई है क्योंकि उनके मुख्य गेंदबाज नेथन एलिस हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण बाहर हैं. उनके विकल्प के रूप में चुने गए स्पेंसर जॉनसन अभी तक टीम के साथ नहीं जुड़ पाए हैं. जेमी ओवर्टन इस नई रणनीति (अराउंड द विकेट) के साथ सहज नहीं दिखे. आंकड़ों के अनुसार, इस मैच से पहले ओवर्टन ने अपने पूरे करियर में इस एंगल से दो ओवर से भी कम गेंदबाजी की थी.

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दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होगी वापसी?

आरसीबी से मिली हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स -2.517 के नेट रन रेट के साथ अंक तालिका में सबसे नीचे बनी हुई है. अब टीम के पास अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कुछ समय है. चेन्नई की अगली भिड़ंत शनिवार (11 अप्रैल) को अपने घरेलू मैदान एमए चिदंबरम स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होगी. रायडू ने सलाह दी है कि टीम को फिर से पारंपरिक रणनीति, जैसे सटीक यॉर्कर और धीमी गति की गेंदों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.