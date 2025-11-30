KKR से रिलीज होने के बाद Andre Russell ने सबको चौंकाया...IPL से लिया संन्यास, फैंस से किया बड़ा वादा

Andre Russell IPL Retirement: इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे विस्फोटक ऑलराउंडर्स में से एक आंद्रे रसेल ने आखिरकार वह फैसला ले लिया, जिसकी किसी ने उम्मीद किसी ने नहीं की थी. ये कैरेबियाई दिग्गज IPL 2026 नहीं खेलेगा, क्योंकि मिनी ऑक्शन से ठीक पहले उन्होंने आईपीएल से संन्यास ले लिया है. 30 नवंबर को रसेल ने एक वीडियो शेयर कर खुद इसकी जानकारी दी है. रसेल का संन्यास लेना उनके चाहने वालों और केकेआर के लिए एक बड़ा झटका है. केकेआर से रिलीज किए जाने के बाद रसेल ने यह डिसीजन लिया है. ये फैसला तब आया जब माना जा रहा था कि 16 दिसंबर को होने वाली नीमाली में उन पर बड़ी बोली लगेगी. लेकिन रसेल ने कुछ और ही सोच रखा था. रसेल ने फैंस से वादा किया है कि वो आईपीएल 2026 में केकेआर के लिए नए रोल में नजर आएंगे.

क्या बोले आंद्र रसेल?

आंद्रे रसेल ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए लिखा कि 'IPL से संन्यास ले रहा हूं, लेकिन स्वैगर नहीं. IPL में क्या सफर रहा है, 12 सीजन की यादें, और KKR परिवार से ढेर सारा प्यार. मैं दुनिया भर की हर दूसरी लीग में छक्के मारता रहूंगा और विकेट लेता रहूंगा और सबसे अच्छी बात? मैं घर नहीं छोड़ रहा हूं… आप मुझे एक नए रोल में देखेंगे, KKR के सपोर्ट स्टाफ में, 2026 के पावर कोच के तौर पर. नया चैप्टर।,वही एनर्जी, हमेशा नाइट.'

आंद्रे रसेल ने क्यों लिया संन्यास?

आंद्रे रसेल ने कहा, 'जब मैंने यह फैसला लिया, तो मुझे लगा कि इस समय यह सबसे अच्छा फैसला है. मैं मिटना नहीं चाहता, मैं अपने पीछे एक विरासत छोड़ना चाहता हूं. जब फैन्स पूछें कि तुममें अभी भी कुछ और बाकी है, तुम अब भी खेल सकते थे, तब रिटायर होना सबसे अच्छा है. बजाय इसके कि तुम्हें सालों पहले ही ऐसा कर लेना चाहिए था.'

कैसा रहा आंद्रे रसेल का आईपीएल करियर?

आंद्रे रसेल आईपीएल में केकेआर के लिए 12 साल तक खेले. उनका करियर बेहद शानदार रहा है. उन्होंने आईपीएल के करियर में रसेल ने 140 मैच खेले और 115 पारियों में 28.20 की औसत और 174.17 के स्ट्राइक रेट से 2651 रन किए थे. 121 पारियों में रसेल ने 123 विकेट भी निकाले. मतलब वो एक मैच विनर ऑलराउंडर थे. आईपीएल 2025 में रसेल ने केकेआर के लिए 10 पारियों में 167 रन बनाए थे और गेंद से 9 पारियों में 8 विकेट भी निकाले थे. आईपीएल 2026 से पहले केकेआर ने उन्हें रिलीज कर दिया था, लिहाजा अब उन्होंने इस लीग से ही संन्यास लेकर सभी को चौंका दिया.

