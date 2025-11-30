Advertisement
trendingNow13023824
Hindi Newsक्रिकेट

KKR से रिलीज होने के बाद Andre Russell ने सबको चौंकाया...IPL से लिया संन्यास, फैंस से किया बड़ा वादा

Andre Russell IPL Retirement:  इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से पहले आंद्रे रसेल चर्चा में हैं. केकेआर ने उन्हें रिलीज किया था. अब इस तूफानी ऑलराउंडर ने आईपीएल से संन्यास लेकर सभी को चौंका दिया है. वो अब इस लीग में बतौर खिलाड़ी नजर नहीं आएंगे. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 30, 2025, 01:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Andre Russell IPL Retirement
Andre Russell IPL Retirement

Andre Russell IPL Retirement: इंडियन प्रीमियर लीग के  सबसे विस्फोटक ऑलराउंडर्स में से एक आंद्रे रसेल ने आखिरकार वह फैसला ले लिया, जिसकी किसी ने उम्मीद किसी ने नहीं की थी. ये कैरेबियाई दिग्गज IPL 2026 नहीं खेलेगा, क्योंकि मिनी ऑक्शन से ठीक पहले उन्होंने आईपीएल से संन्यास ले लिया है. 30 नवंबर को रसेल ने एक वीडियो शेयर कर खुद इसकी जानकारी दी है. रसेल का संन्यास लेना उनके चाहने वालों और केकेआर के लिए एक बड़ा झटका है. केकेआर से रिलीज किए जाने के बाद रसेल ने यह डिसीजन लिया है. ये फैसला तब आया जब माना जा रहा था कि 16 दिसंबर को होने वाली नीमाली में उन पर बड़ी बोली लगेगी. लेकिन रसेल ने कुछ और ही सोच रखा था. रसेल ने फैंस से वादा किया है कि वो आईपीएल 2026 में केकेआर के लिए नए रोल में नजर आएंगे.

क्या बोले आंद्र रसेल?

आंद्रे रसेल ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए लिखा कि 'IPL से संन्यास ले रहा हूं, लेकिन स्वैगर नहीं. IPL में क्या सफर रहा है, 12 सीजन की यादें, और KKR परिवार से ढेर सारा प्यार. मैं दुनिया भर की हर दूसरी लीग में छक्के मारता रहूंगा और विकेट लेता रहूंगा और सबसे अच्छी बात? मैं घर नहीं छोड़ रहा हूं… आप मुझे एक नए रोल में देखेंगे, KKR के सपोर्ट स्टाफ में, 2026 के पावर कोच के तौर पर. नया चैप्टर।,वही एनर्जी, हमेशा नाइट.'

आंद्रे रसेल ने क्यों लिया संन्यास?

आंद्रे रसेल ने कहा, 'जब मैंने यह फैसला लिया, तो मुझे लगा कि इस समय यह सबसे अच्छा फैसला है. मैं मिटना नहीं चाहता, मैं अपने पीछे एक विरासत छोड़ना चाहता हूं. जब फैन्स पूछें कि तुममें अभी भी कुछ और बाकी है, तुम अब भी खेल सकते थे, तब रिटायर होना सबसे अच्छा है. बजाय इसके कि तुम्हें सालों पहले ही ऐसा कर लेना चाहिए था.'

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(@ar12russell)

कैसा रहा आंद्रे रसेल का आईपीएल करियर?

आंद्रे रसेल आईपीएल में केकेआर के लिए 12 साल तक खेले. उनका करियर बेहद शानदार रहा है. उन्होंने आईपीएल के करियर में रसेल ने 140 मैच खेले और 115 पारियों में 28.20 की औसत और 174.17 के स्ट्राइक रेट से 2651 रन किए थे. 121 पारियों में रसेल ने 123 विकेट भी निकाले. मतलब वो एक मैच विनर ऑलराउंडर थे. आईपीएल 2025 में रसेल ने केकेआर के लिए 10 पारियों में 167 रन बनाए थे और गेंद से 9 पारियों में 8 विकेट भी निकाले थे. आईपीएल 2026 से पहले केकेआर ने उन्हें रिलीज कर दिया था, लिहाजा अब उन्होंने इस लीग से ही संन्यास लेकर सभी को चौंका दिया.

ये भी पढ़ें: Most Six in ODI: वनडे में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने वाले 10 दिग्गज, लिस्ट में तीन भारतीय शामिल, रोहित शर्मा नहीं हैं नंबर 1

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026Andre Russell

Trending news

ECI ने 12 राज्यों में बढ़ाई SIR की आखिरी तारीख, इस दिन तक अपडेट कर सकेंगे वोटर लिस्ट
sir revision
ECI ने 12 राज्यों में बढ़ाई SIR की आखिरी तारीख, इस दिन तक अपडेट कर सकेंगे वोटर लिस्ट
राजनीति अर्थशास्त्र पर हो रही हावी... जयशंकर बोले- US ने तय कीं नई शर्तें
India-US Trade Tensions
राजनीति अर्थशास्त्र पर हो रही हावी... जयशंकर बोले- US ने तय कीं नई शर्तें
Gen-Z के जिक्र से लेकर गीता महोत्सव तक... PM मोदी ने मन की बात में क्‍या-क्‍या कहा?
Mann Ki Baat
Gen-Z के जिक्र से लेकर गीता महोत्सव तक... PM मोदी ने मन की बात में क्‍या-क्‍या कहा?
आप किसी को जेल में डालकर गायब नहीं कर सकते... थरूर ने इमरान की सेहत पर जताई चिंता
Shashi Tharoor
आप किसी को जेल में डालकर गायब नहीं कर सकते... थरूर ने इमरान की सेहत पर जताई चिंता
SIR में सामने आई हकीकत; इस राज्य में मृत पाए गए 18 लाख से भी ज्यादा वोटर
West Bengal news
SIR में सामने आई हकीकत; इस राज्य में मृत पाए गए 18 लाख से भी ज्यादा वोटर
कौन हैं मौलाना महमूद मदनी? जिनके 'जिहादी' और 'घर वापसी' वाले बयान पर मचा है बवाल
Maulana Mahmood Madani
कौन हैं मौलाना महमूद मदनी? जिनके 'जिहादी' और 'घर वापसी' वाले बयान पर मचा है बवाल
अब 'राज निवास' नहीं 'लोक निवास' कहलाएगी ये सरकारी इमारत, लद्दाख में ऐतिहासिक बदलाव
Ladakh news
अब 'राज निवास' नहीं 'लोक निवास' कहलाएगी ये सरकारी इमारत, लद्दाख में ऐतिहासिक बदलाव
अब BJP ने ही बता दिया SIR में घोटाला! सुवेंदु अधिकारी ने ECI से क्या कहा?
Sir
अब BJP ने ही बता दिया SIR में घोटाला! सुवेंदु अधिकारी ने ECI से क्या कहा?
रात के सन्नाटे में न्याय की आहट!पंजाब की अदालत ने सुबह 4 बजे दिया चौंकाने वाला फैसला
Punjab news
रात के सन्नाटे में न्याय की आहट!पंजाब की अदालत ने सुबह 4 बजे दिया चौंकाने वाला फैसला
वो रेप केस जिसने बदला भारत का कानून, 50 साल बाद भूख से लड़ रही हैं 72 साल की अम्मां
Supreme Court
वो रेप केस जिसने बदला भारत का कानून, 50 साल बाद भूख से लड़ रही हैं 72 साल की अम्मां