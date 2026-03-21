VIDEO: 13 चौके-छक्के....KKR के 21 साल के बैटर का बवंडर, तूफानी छक्कों से गूंज उठा खाली स्टेडियम

Angkrish Raghuvanshi Century: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का आगाज 28 मार्च से शुरू होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले ही मैदान पर चौके-छक्कों की बारिश होने लगी है. 19वें सीजन की तैयारियों में जुटी सभी 10 टीमें आपस में खिलाड़ी बांटकर मैच खेल रही हैं. मतलब इंट्रा-स्क्वॉड मैच. 20 मार्च की शाम केकेआर ने अपने खिलाड़ियों से 2 टीमें बनाई और आपस में एक मुकाबला खेला. इस मुकाबले में जिस नाम की सबसे ज्यादा गूंज रही है वो 21 साल के युवा बैटर अंगकृष रघुवंशी हैं, जिन्होंने ईडन गार्डन्स में चौके-छक्कों की बारिश करके तूफानी शतक ठोका और सुर्खियां बटोर लीं.

प्री-सीजन प्रैक्टिस मैच पर्पल नाइट्स और गोल्ड नाइट्स के बीच हुआ. पर्पल नाइट्स की कप्तानी अजिंक्य रहाणे ने की. मुकाबले में गोल्ड नाइट्स ने 20 ओवरों में 199 रन बनाए. रिंकू सिंह ने 40, टिम सिफर्ट ने 30, जबकि सार्थक रंजन ने 37 रन बटोरे. रहाणे की टीम ने यह टारगेट 19.2 ओवरों में ही हासिल कर लिया. जीत के हीरो अंगकृष रहे, जिन्होंने 55 बॉल पर 103 रन बनाए. उनका स्ट्राइक रेट 187.27 का रहा, जिसमें 5 छक्के और 9 चौके शामिल रहे. इस तूफानी पारी के दम पर ही रिंकू सिंह की कप्तानी वाली टीम गोल्डन नाइट्स को 6 विकेट से हार झेलनी पड़ी.

(@KKRiders) March 20, 2026 Add Zee News as a Preferred Source

केकेआर के लिए 2 अच्छी बातें क्या रहीं?

इस मुकाबले में केकेआर के लिए 2 अच्छी बातें रहीं. पहली ये कि टीम को एक भारतीय ओपनर का विकल्प मिल गया, क्योंकि टीम के पास फिन एलन और टिम सिफर्ट जैसी तूफानी ओपनिंग जोड़ी थी, लेकिन कोई तीसरा विकल्प नहीं दिख रहा था. ऐसे में 3 बार की चैंपियन टीम ने भारतीय विकेटकीपर का विकल्प तैयार कर लिया है, जो जरूरत पड़ने पर पारी को तेज शुरुआत दिलाने के साथ लंबी पारी भी खेल सकता है. दूसरी अच्छी बात ये रही कि हर्षित राणा की चोट के बीच कार्तिक त्यागी ने शानदार गेंदबाजी कर दी. उन्होंने 4 ओवरों में 30 रन देकर 3 विकेट निकाले.

रघुवंशी बना चुके हैं 463 रन

दाएं हाथ के विकेटकीपर बैटर रघुवंशी ने पारी के 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर चौका मारकर शतक पूरा किया. पिछले सीजन में भी इस युवा बैटर ने कुछ दमदार पारियां खेली थीं. उनके नाम आईपीएल में अब तक 22 मैचों में 463 रन हैं, जिनमें 2 फिफ्टी भी शामिल हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में जगह मिलती है या नहीं और जगह बनती है तो किस नंबर पर.

आईपीएल 2026 के लिए केकेआर की टीम

अजिंक्य रहाणे (कप्तान), रिंकू सिंह, कैमरून ग्रीन, उमरान मलिक, अनुकूल रॉय, फिन एलन, वरुण चक्रवर्ती, राहुल त्रिपाठी, आकाश दीप, रोवमैन पॉवेल, अंगकृष रघुवंशी, कार्तिक त्यागी, मनीष पांडे, रचिन रविंद्र, वैभव अरोड़ा, तेजस्वी सिंह, टिम सिफर्ट, दक्ष कामरा, सार्थक रंजन, सुनील नरेन, प्रशांत सोलंकी, रमनदीप सिंह.

ये भी पढ़ें: IPL 2026 में पहली बार ट्रॉफी उठाएगी ये टीम? टूर्नामेंट से पहले ही कप्तान ने कर दिया बड़ा दावा