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Hindi Newsक्रिकेट25 करोड़ी कैमरन ग्रीन के साथ ये क्या हुआ? अनकैप्ड खिलाड़ी ने बीच मैदान पर डांटा, फिर जो हुआ देख नहीं होगा यकीन

25 करोड़ी कैमरन ग्रीन के साथ ये क्या हुआ? अनकैप्ड खिलाड़ी ने बीच मैदान पर डांटा, फिर जो हुआ देख नहीं होगा यकीन

Cameron Green: आईपीएल 2026 में 25.20 करोड़ का भार लेकर आए कैमरन ग्रीन ने अभी तक कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस को निराश किया है. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच मे वो सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए. इससे भी बुरी बात ये रही कि उन्हें अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी अंगकृष रघुवंशी ने बीच मैदान पर डांट दिया.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 02, 2026, 11:22 PM IST
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सनराइजर्स के खिलाफ रन आउट हुए कैमरन ग्रीन (IPLT20.COM/Screengrab)
सनराइजर्स के खिलाफ रन आउट हुए कैमरन ग्रीन (IPLT20.COM/Screengrab)

Cameron Green: आईपीएल 2026 में 25.20 करोड़ का प्राइस टैग लेकर आए स्टार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कैमरन ग्रीन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है. एक तो वो फिलहाल गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, ऊपर से बल्ले से भी बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं. मुंबई इंडियंस के खिलाफ वो 18 रन बनाकर आउट थे और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में भी ग्रीन सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. हैरानी की बात ये है कि आउट होने से पहले उन्हें अपने ही टीम के जूनियर खिलाड़ी से खरी-खोटी सुननी पड़ी. आइए जानते हैं, आखिर पूरा मामला क्या है?

ये दिलचस्प घटना कोलकाता नाइट राइडर्स की बैटिंग पारी के छठे ओवर में हुई. ईडन गार्डन्स मैदान पर सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 226 रनों का स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में KKR की शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन छठे ओवर में कैमरन ग्रीन रन आउट हो गए. इससे भी बुरी बात उनके लिए ये हुई कि आउट होने से पहले साथी बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी उनपर काफी गुस्सा हुआ.

कैमरन ग्रीन पर क्यों भड़के अंगकृष रघुवंशी

KKR की बैटिंग पारी के छठे ओवर में ये दिलचस्प घटना घटी. अंगकृष रघुवंशी ने सीधा शॉट खेला. गेंदबाज ईशान मलिंगा से थोड़ी मिस फील्ड हुई, लेकिन गेंद ज्यादा दूर नहीं गई थी. तब तक दोनों बल्लेबाज रन के लिए भाग पड़े और तुरंत मलिंगा ने नॉन स्ट्राइक एंड पर गिल्लियां उड़ा दी. पहले तो ये लगा कि रघुवंशी लौट हुए हैं. यही वजह थी कि वो भड़क गए और गुस्से में कैमरन ग्रीन को कुछ कहा भी, लेकिन थर्ड अंपायर ने फैसला सुनाया कि आउट रघुवंशी नहीं बल्कि कैमरन ग्रीन हुए हैं. ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी रनआउट भी हुए और ऊपर से बीच मैदान पर जूनियर प्लेयर से डांट भी पड़ी.

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बड़े टोटल के सामने केकेआर ने तोड़ा दम

अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली टीम को इस सीजन लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है. ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले गए मुकाबले में केकेआर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन की शानदार पारी के दम पर सनराइजर्स ने स्कोरबोर्ड पर 226 रनों का पहाड़ खड़ा किया. इसके जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स अपने घरेलू मैदान पर रनों पर 161रनों ढेर हो गई और उन्हें 65 रनों से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. बता दें कि आईपीएल 2026 में पहली बार ऐसा हुआ, जब लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम मैच हार गई हो.

(ये भी पढ़ें: ये IPL है बॉस... 304 विकेट लेने के बाद भी था अनजान, सनराइजर्स हैदराबाद ने इस गेंदबाज को दिलाई पहचान)

 

 

 

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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