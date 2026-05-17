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Hindi Newsक्रिकेट422 रन, 5 अर्धशतक और 19 छक्के, भारत को मिल गया भविष्य का सुपर स्टार, डेब्यू के लिए तैयार ये युवा खिलाड़ी

422 रन, 5 अर्धशतक और 19 छक्के, भारत को मिल गया भविष्य का सुपर स्टार, डेब्यू के लिए तैयार ये युवा खिलाड़ी

IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने शनिवार को खेले गए IPL मैच में गुजरात टाइटंस (GT) को 29 रन से हरा दिया. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 247 रन बनाए और गुजरात टाइटंस (GT) के सामने जीत के लिए 248 रन का टारगेट रखा. गुजरात टाइटंस (GT) ने जवाब में 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 218 रन ही बनाए. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने यह मैच 29 रन से जीत लिया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 17, 2026, 06:25 AM IST
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422 रन, 5 अर्धशतक और 19 छक्के, भारत को मिल गया भविष्य का सुपर स्टार, डेब्यू के लिए तैयार ये युवा खिलाड़ी

IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने शनिवार को खेले गए IPL मैच में गुजरात टाइटंस (GT) को 29 रन से हरा दिया. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 247 रन बनाए और गुजरात टाइटंस (GT) के सामने जीत के लिए 248 रन का टारगेट रखा. गुजरात टाइटंस (GT) ने जवाब में 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 218 रन ही बनाए. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने यह मैच 29 रन से जीत लिया.

भारत को मिल गया भविष्य का सुपर स्टार

युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी के रूप में भारत को भविष्य का नया सुपर स्टार मिल गया है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया है. अंगकृष रघुवंशी महज 21 साल की उम्र में एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. शनिवार को 21 साल और 345 दिन की उम्र में अंगकृष रघुवंशी ने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ महज 33 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जो उनके IPL करियर का 7वां अर्धशतक था.

डेब्यू के लिए तैयार ये युवा खिलाड़ी

अंगकृष रघुवंशी टीम इंडिया में डेब्यू के लिए तैयार है. एक IPL सीजन में 21 साल की उम्र में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में ऋषभ पंत (साल 2018) और यशस्वी जायसवाल (साल 2023) टॉप पर हैं, जिन्होंने 6-6 बार यह कारनामा किया है. वहीं, देवदत्त पड्डिकल ने साल 2022 में पांच बार ऐसा किया था. अंगकृष रघुवंशी ने इस आईपीएल सीजन के अपने पहले ही मैच में मुंबई इंडियंस के विरुद्ध 51 रन की पारी खेली थी. इसके बाद उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 52 रन बनाए.

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रहाणे ने एलन के साथ 44 रन की साझेदारी की

अंगकृष रघुवंशी ने 3 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ दूसरे मैच में भी अर्धशतक (59) लगाया, जिसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 71 रन की पारी खेली. आईपीएल 2026 के 60वें मुकाबले में केकेआर ने निर्धारित ओवरों में 2 विकेट खोकर 247 रन बनाए. कप्तान अजिंक्य रहाणे ने फिन एलन के साथ पहले विकेट के लिए 4.3 ओवरों में 44 रन की साझेदारी की. रहाणे 14 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद फिन एलन ने अंगकृष रघुवंशी के साथ दूसरे विकेट के लिए 41 गेंदों में 95 रन जोड़े.

फिन एलन ने 93 रन की पारी खेली

फिन एलन 35 गेंदों में 10 छक्कों और 4 चौकों के साथ 93 रन की पारी खेलकर आउट हुए. यहां से रघुवंशी ने कैमरून ग्रीन के साथ तीसरे विकेट के लिए 52 गेंदों में 108 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को 247/2 के स्कोर तक पहुंचाया. रघुवंशी 44 गेंदों में 7 छक्कों और 4 चौकों के साथ 82 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि कैमरून ग्रीन ने 28 गेंदों में 4 छक्कों और 3 चौकों के साथ 52 रन की नाबाद पारी खेली. विपक्षी खेमे से मोहम्मद सिराज और साईं किशोर ने 1-1 सफलता हासिल की.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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