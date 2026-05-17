बाउंड्री लाइन पर हैरतअंगेज कैच, अनुकूल रॉय का 'सुपरमैन अवतार' देख दर्शकों ने दांतों तले दबा ली उंगली, इंटरनेट पर आग की तरह फैला वीडियो

IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के स्टार ऑलराउंडर अनुकूल रॉय ने शनिवार को बाउंड्री लाइन पर एक हैरतअंगेज कैच लपककर गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान शुभमन गिल को आउट कर दिया. अनुकूल रॉय ने इसके साथ ही शुभमन गिल की 85 रनों की शानदार पारी का अंत कर दिया. अनुकूल रॉय का 'सुपरमैन अवतार' देख दर्शकों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली. इंटरनेट पर अनुकूल रॉय के इस कैच का वीडियो आग की तरह फैल रहा है.
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IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के स्टार ऑलराउंडर अनुकूल रॉय ने शनिवार को बाउंड्री लाइन पर एक हैरतअंगेज कैच लपककर गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान शुभमन गिल को आउट कर दिया. अनुकूल रॉय ने इसके साथ ही शुभमन गिल की 85 रनों की शानदार पारी का अंत कर दिया. अनुकूल रॉय का 'सुपरमैन अवतार' देख दर्शकों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली. इंटरनेट पर अनुकूल रॉय के इस कैच का वीडियो आग की तरह फैल रहा है.
गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान शुभमन गिल 17वें ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के स्पिनर सुनील नरेन का सामना कर रहे थे. गुजरात टाइटंस (GT) को तब जीत के लिए 71 रनों की जरूरत थी. शुभमन गिल ने 17वें ओवर में सुनील नरेन की दूसरी गेंद पर स्वीप शॉट खेला और फाइन लेग पर खड़े फील्डर के ऊपर से छक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन अनुकूल रॉय बिल्कुल सही जगह पर तैनात थे और उन्होंने बाउंड्री लाइन पर सुपरमैन के अंदाज में कैच लपक लिया.
(@IPL) May 16, 2026
थर्ड अंपायर ने जांच की कि क्या अनुकूल रॉय का पैर बाउंड्री रोप से तो नहीं टच कर गया था. अगर ऐसा होता, तो शुभमन गिल बच जाते और उन्हें 6 रन मिल जाते, लेकिन अनुकूल रॉय ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था, उनका दायां पैर बाउंड्री कुशन से कुछ इंच ही दूर था. इंटरनेट पर अनुकूल रॉय के इस कैच का वीडियो आग की तरह फैल रहा है. बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने शनिवार को खेले गए IPL मैच में गुजरात टाइटंस (GT) को 29 रन से हरा दिया. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 247 रन बनाए और गुजरात टाइटंस (GT) के सामने जीत के लिए 248 रन का टारगेट रखा.
गुजरात टाइटंस (GT) ने जवाब में 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 218 रन ही बनाए. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने यह मैच 29 रन से जीत लिया. 3 बार की चैंपियन टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR), प्वाइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर होने के बावजूद, अभी भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है. 5 मैचों में जीत और 1 मैच बेनतीजा रहने के कारण कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के 11 अंक हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेगी, अगर वह अपने बचे हुए दोनों लीग मैच बड़े अंतर से जीत लेती है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के ऐसे में 15 अंक हो जाएंगे. लेकिन, लीग स्टेज के आखिर में 3 से ज्यादा टीमों के 15 या उससे ज्यादा अंक नहीं होने चाहिए.